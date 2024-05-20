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У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

20 травня 2024 12:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера
Артем Довбик святкує перемогу "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик забив один із голів своєї команди у ворота "Валенсії". Однак футболіст каталонської команди втратив лідерство у списку найкращих бомбардирів Ла-Ліги.

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес розповів про сюрприз, який чекає на вболівальників команди, повідомляє Marca.

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Українці Віктор Циганков та Артем Довбик зробили внесок у перемогу "Жирони" над "Валенсією" (3:1) у 37 турі Ла-Ліги. Півзахисник зробив результативну передачу, а форвард забив гол.

Мічел Санчес
Мічел Санчес після матчу. Фото: instagram.com/gironafc/

У паралельному матчі "Вільярреал" прийняв мадридський "Реал". Команди зіграли внічию з рахунком 4:4. Головний бомбардир "жовтої субмарини" Александер Серлот забив одразу чотири голи й вирвався вперед у гонці найкращих голеадорів чемпіонату Іспанії. На його рахунку 23 голи. У Довбика залишився 21 гол, він посідає друге місце.

"Жирона" допоможе Довбику

Наступного, заключного туру Ла-Ліги "Жирона" прийме "Гранаду". Довбик ще має шанс випередити Серлота і стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Тренер Мічел Санчес запевнив, що команда допоможе українському форварду.

"Складно щось зробити, коли суперник забив чотири голи. Але "Гранаду" чекає складний матч. У нас є план на гру, щоб допомогти Довбику. Але зрештою все залежатиме від нього", — заявив Мічел.

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спорт
футбол
Артем Довбик
Іспанська Ла Ліга
Жирона
Мічел Санчес

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