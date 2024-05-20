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Динамо влітку продасть Шапаренка — де гратиме Микола

20 травня 2024 09:32
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Динамо влітку продасть Шапаренка — де гратиме Микола
Микола Шапаренко (праворуч) та Денис Попов. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко знову набрав оптимальну форму і став одним із найкращих футболістів київської команди. Європейські гранди зберігають інтерес до цього футболіста.

Цьогорічний сезон може стати для Шапаренка останнім у "Динамо", повідомляє Tutto Mercato.

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Микола Шапаренко пропустив третину сезону 2023/2024 через тяжку травму. Однак у весняній частині чемпіонату 25-річний півзахисник повернувся до основного складу та знову став однією з центральних фігур в ігровій схемі Олександра Шовковського.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди може піти Шапаренко

Багато європейських клубів уже декілька років спостерігають за розвитком кар'єри українського хавбека. Найбільш активний інтерес до Шапаренка виявляють італійські клуби. Ще два роки тому туринський "Ювентус" був готовий зробити "Динамо" пропозицію щодо трансферу гравця.

Наразі у послугах Шапаренка зацікавлені "Рома" та "Болонья", яка вперше за довгий час виборола право виступити в єврокубках. Головний тренер цієї команди Тьяго Мотта вважає, що український футболіст зможе підсилити "Болонью". Проте італійці не готові платити за Шапаренка понад 5 млн євро. Остаточне рішення щодо цього питання залишається за керівництвом "Динамо".

Нинішнього сезону Шапаренко зіграв 22 матчі в УПЛ. Він забив 4 голи та зробив 5 результативних передач.

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