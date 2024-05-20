Динамо летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай

Николай Шапаренко (справа) и Денис Попов. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко снова набрал оптимальную форму и стал одним из лучших футболистов киевской команды. Европейские гранды сохраняют интерес к этому футболисту.

Нынешний сезон может стать для Шапаренко последним в "Динамо", сообщает Tutto Mercato.

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Николай Шапаренко пропустил треть сезона 2023/2024 из-за тяжелой травмы. Однако в весенней части чемпионата 25-летний полузащитник вернулся в основной состав и снова стал одной из центральных фигур в игровой схеме Александра Шовковского.

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда может уйти Шапаренко

Многие европейские клубы уже несколько лет наблюдают за развитием карьеры украинского хавбека. Наиболее активный интерес к Шапаренко проявляют итальянские клубы. Еще несколько лет назад туринский "Ювентус" был готов сделать "Динамо" предложение по трансферу игрока.

Сейчас в услугах Шапаренко заинтересованы "Рома" и "Болонья", которая впервые за долгое время завоевала право выступить в еврокубках. Главный тренер этой команды Тьяго Мотта считает, что украинский футболист сможет усилить "Болонью". Однако итальянцы не готовы платить за Шапаренко больше 5 млн евро. Окончательное решение в этом вопросе будет за "Динамо".

В нынешнем сезоне Шапаренко сыграл 22 матча в УПЛ. Он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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