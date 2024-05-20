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Динамо летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай

20 мая 2024 09:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай
Николай Шапаренко (справа) и Денис Попов. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко снова набрал оптимальную форму и стал одним из лучших футболистов киевской команды. Европейские гранды сохраняют интерес к этому футболисту. 

Нынешний сезон может стать для Шапаренко последним в "Динамо", сообщает Tutto Mercato

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Николай Шапаренко пропустил треть сезона 2023/2024 из-за тяжелой травмы. Однако в весенней части чемпионата 25-летний полузащитник вернулся в основной состав и снова стал одной из центральных фигур в игровой схеме Александра Шовковского. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда может уйти Шапаренко 

Многие европейские клубы уже несколько лет наблюдают за развитием карьеры украинского хавбека. Наиболее активный интерес к Шапаренко проявляют итальянские клубы. Еще несколько лет назад туринский "Ювентус" был готов сделать "Динамо" предложение по трансферу игрока. 

Сейчас в услугах Шапаренко заинтересованы "Рома" и "Болонья", которая впервые за долгое время завоевала право выступить в еврокубках. Главный тренер этой команды Тьяго Мотта считает, что украинский футболист сможет усилить "Болонью". Однако итальянцы не готовы платить за Шапаренко больше 5 млн евро. Окончательное решение в этом вопросе будет за "Динамо". 

В нынешнем сезоне Шапаренко сыграл 22 матча в УПЛ. Он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. 

Напомним, Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Довбик забил, но потерял лидерство в бомбардирской гонке из-за Лунина.

Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра. 

Ломаченко неожиданно отреагировал на победу Усика над Фьюри. 

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