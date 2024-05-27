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Шовковський запросить до Динамо одну із зірок чемпіонату Бразилії — деталі

27 травня 2024 11:11
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Шовковський запросить до Динамо одну із зірок чемпіонату Бразилії — деталі
Вітор Мендес із медаллю переможця Кубка Лібертадорес. Фото: instagram.com/vitormendessoficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" готується до активної літньої трансферної кампанії. Президент клубу має намір посилити склад команди, щоб вона зуміла повернути чемпіонський титул до столиці.

Одним із новачків "Динамо" може стати відомий бразильський футболіст, повідомляє O Globo.

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"Динамо" намагатиметься зберегти лідерів команди найближчого літа. При цьому кияни підпишуть нових гравців. Пріоритетною позицією посилення є місце центрального захисника. Вже відомий кандидат на перехід до столичного клубу.

Вітор Мендес
Вітор Мендес під час матчу. Фото: instagram.com/vitormendessoficial/

Хто може перейти до "Динамо"

Вже за місяць гравцем київської команди може стати 25-річний захисник Вітор Мендес. Вихованець "Атлетіко Мінейро" виграв кілька трофеїв у Бразилії, до яких додав Кубок Лібертадорес у складі "Флуміненсе".

2023 року Вітора Мендеса відсторонили від футболу в Бразилії через ставки на спорт. "Динамо" не доведеться платити за перехід футболіста, якщо він погодиться на пропозицію переїхати до України. Проблемою може стати те, що Вітор Мендес не брав участі в офіційних матчах із жовтня минулого року. Невідомо, у якій формі зараз цей футболіст.

Нагадаємо, "Динамо" та "Шахтар" намагаються підписати Герреро.

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