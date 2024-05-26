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Піхальонок незабаром підпише контракт із Шахтарем — що відомо

26 травня 2024 22:17
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Агабекян Карен
редактор
Піхальонок незабаром підпише контракт із Шахтарем — що відомо
Український півзахисник Олексій Піхальонок. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Дніпро-1" незабаром втратить більшість своїх лідерів. Після Олексія Гуцуляка команду покине Олександр Піхальонок.

Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас.

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Український півзахисник Олексій Піхальонок під час виступів у "Шахтарі". Фото: "Шахтар"

Піхальонок повернеться до "Шахтаря"

За інформацією джерела, Піхальонок дуже близький до повернення до донецького "Шахтаря", вихованцем якого він є.

Футболіст, "Дніпро-1" та "Шахтар" домовилися про трансфер, але їм ще необхідно домовитися про останні нюанси.

"Без п'яти хвилин гравець "Шахтаря". За моєю інформацією, принципової домовленості між усіма сторонами досягнуто. Залишилися певні фінансові нюанси, і гравець повернеться до табору "гірників", — написав Бурбас.

Зазначимо, що "Шахтар" має право повторити будь-яку пропозицію "Дніпру-1" щодо Піхальонка. Щоб іншому клубу придбати півзахисника, їм потрібно, щоб "гірники" не повторили запропоновану суму.

Піхальонок цього сезону в 31 матчі забив шість м'ячів і зробив шість гольових передач.

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Олександр Піхальонок

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