Піхальонок незабаром підпише контракт із Шахтарем — що відомо
"Дніпро-1" незабаром втратить більшість своїх лідерів. Після Олексія Гуцуляка команду покине Олександр Піхальонок.
Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас.
Піхальонок повернеться до "Шахтаря"
За інформацією джерела, Піхальонок дуже близький до повернення до донецького "Шахтаря", вихованцем якого він є.
Футболіст, "Дніпро-1" та "Шахтар" домовилися про трансфер, але їм ще необхідно домовитися про останні нюанси.
"Без п'яти хвилин гравець "Шахтаря". За моєю інформацією, принципової домовленості між усіма сторонами досягнуто. Залишилися певні фінансові нюанси, і гравець повернеться до табору "гірників", — написав Бурбас.
Зазначимо, що "Шахтар" має право повторити будь-яку пропозицію "Дніпру-1" щодо Піхальонка. Щоб іншому клубу придбати півзахисника, їм потрібно, щоб "гірники" не повторили запропоновану суму.
Піхальонок цього сезону в 31 матчі забив шість м'ячів і зробив шість гольових передач.
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