Роналду перейде в Баєр — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану

Кріштіану Роналду під час тренування. Фото: instagram.com/cristiano/

Лідер збірної Португалії та саудівського клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду готується до повернення до Європи. Ветеран знадобився одному із німецьких клубів.

Хабі Алонсо зацікавлений у співпраці з Роналду, повідомляє Bild із посиланням на журналіста Альхаза Мутаба.

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Кріштіану Роналду не приховує бажання знову виступати у Європі. Він веде переговори з "Аль-Насром", які дозволять футболістові або достроково розірвати контракт або піти в оренду. З’явився ще один претендент на португальського футболіста.

Роналду потрібен "Баєру"

Головний тренер леверкузенської команди Хабі Алонсо виграв із "фармацевтами" Бундеслігу і влітку почне готувати своїх підопічних до матчів Ліги чемпіонів. Іспанський тренер розуміє, що "Баєру" не вистачає досвіду і хоче запросити в команду Кріштіану Роналду.

Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі". Фото: instagram.com/cristiano/

Португалець готовий приєднатися до "фармацевтів", оскільки хоче знову зіграти у Лізі чемпіонів. Роналду погоджується піти на зниження зарплати заради виступів за європейський клуб. Йому залишилося лише отримати згоду "Аль-Насра", контракт із яким до Кріштіану діє до літа 2025 року.

Нинішнього сезону Роналду зіграв за "Аль-Наср" 39 матчів у всіх турнірах. Він забив 39 голів та зробив 13 результативних передач.

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