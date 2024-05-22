Мудрик може піти з Челсі слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб

Михайло Мудрик після матчу "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик може розпочати наступний сезон в іншій команді. Англійський клуб змінить склад та відпустить частину гравців.

Звільнення Маурісіо Почеттіно призведе до нової кадрової революції в "Челсі", повідомляє Daily Mail.

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Керівництво "Челсі" прийняло несподіване рішення звільнити Маурісіо Почеттіно. Поки що не відомо, хто очолить лондонську команду. Однак таблоїди повідомляють, що сині знову змінять склад перед стартом нового сезону.

Михайло Мудрик та Маурісіо Почеттіно. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Куди може піти Мудрик

Український вінгер може виявитися одним із футболістів, які підуть із "Челсі" найближчого літа. У разі Мудрика йдеться лише про оренду, оскільки лондонці не хочуть продавати молодого футболіста.

Головним претендентом на Мудрика є "Ювентус". Туринський клуб давно цікавиться Михайлом. Влітку команду може очолити колишній тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, і трансфер українського гравця стане цілком реальним. Йдеться про оренду на сезон без права викупу контракту Михайла.

У сезоні 2023/2024 Мудрик зіграв за "Челсі" 36 матчів, забив 6 голів і зробив 2 результативні передачі.

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