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Бензема повертається до Європи — Карім уже вибрав клуб

21 травня 2024 08:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бензема повертається до Європи — Карім уже вибрав клуб
Карім Бензема у матчі за "Аль-Іттіхад". Фото: instagram.com/karimbenzema/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард клубу "Аль-Іттіхад" Карім Бензема найближчим часом змінить команду. Французький футболіст розчарований у переїзді до Саудівської Аравії.

Бензема не збирається завершувати кар'єру, повідомляє Relevo.

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Карім Бензема перейшов із мадридського "Реала" до саудівського "Аль-Іттіхаду" влітку 2023 року. Досвідчений футболіст мав стати однією з головних зірок ліги Саудівської Аравії, проте він майже одразу почав конфліктувати з головним тренером команди.

Повернення Бензема до Європи

У сезоні 2023/2024 Бензема зіграв за "Аль-Іттіхад" 28 матчів, у яких забив 12 голів та зробив 8 результативних передач. Це не той результат, на який розраховували у клубі. У результаті "Аль-Іттіхад" не зміг поборотися за чемпіонський титул і не підніметься вище за четверте місце в турнірній таблиці.

Карім Бензема
Карім Бензема проводить час із сім'єю. Фото: instagram.com/karimbenzema/

Контракт Бензема з "Аль-Іттіхад" чинний до літа 2026 року, проте він може піти з команди через місяць. У послугах 36-річного Бензема зацікавлені кілька європейських клубів. Карім готовий підписати попередній контракт із французьким "Ліоном".

Якщо футболісту вдасться домовитися із саудівським клубом про дострокове розірвання контракту, він розпочне наступний сезон у команді, в якій розпочинав професійну кар'єру.

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