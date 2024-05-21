Бензема повертається до Європи — Карім уже вибрав клуб
Форвард клубу "Аль-Іттіхад" Карім Бензема найближчим часом змінить команду. Французький футболіст розчарований у переїзді до Саудівської Аравії.
Бензема не збирається завершувати кар'єру, повідомляє Relevo.
Карім Бензема перейшов із мадридського "Реала" до саудівського "Аль-Іттіхаду" влітку 2023 року. Досвідчений футболіст мав стати однією з головних зірок ліги Саудівської Аравії, проте він майже одразу почав конфліктувати з головним тренером команди.
Повернення Бензема до Європи
У сезоні 2023/2024 Бензема зіграв за "Аль-Іттіхад" 28 матчів, у яких забив 12 голів та зробив 8 результативних передач. Це не той результат, на який розраховували у клубі. У результаті "Аль-Іттіхад" не зміг поборотися за чемпіонський титул і не підніметься вище за четверте місце в турнірній таблиці.
Контракт Бензема з "Аль-Іттіхад" чинний до літа 2026 року, проте він може піти з команди через місяць. У послугах 36-річного Бензема зацікавлені кілька європейських клубів. Карім готовий підписати попередній контракт із французьким "Ліоном".
Якщо футболісту вдасться домовитися із саудівським клубом про дострокове розірвання контракту, він розпочне наступний сезон у команді, в якій розпочинав професійну кар'єру.
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