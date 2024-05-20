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Шовковський кардинально змінить склад Динамо — що відомо

20 травня 2024 13:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський кардинально змінить склад Динамо — що відомо
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак розраховує здобути місце в основі команди. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський буде змушений змінити стартовий склад у найближчому матчі УПЛ.

Дубінчак в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо" розповів, як команда зіграє у найближчому турі.

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Київське "Динамо" проведе виїзний поєдинок проти "Руху" у суботу, 25 травня. Це буде останній поєдинок команди цього сезону. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський зробить декілька змін до складу своєї команди.

Динамо Київ
Футболісти "Динамо" святкують перемогу. Фото: пресслужба клубу

Дублери "Динамо" матимуть шанс

Одразу декілька футболістів київської команди здобули п'ять днів відпустки після перемоги над "Кривбасом" (3:1). Йдеться про підопічних Шовковського, які увійшли до заявки збірної України. Георгій Бущан, Олександр Тимчик та інші футболісти команди не вийдуть на поле у матчі з "Рухом".

Шовковський виставить на останню гру сезону деяких резервістів "Динамо". Свій шанс вибороти місце у стартовому складі отримає і Владислав Дубінчак.

"У мене були важкі пів року, я мало грав. Тому зараз хотілося б почати все з нуля, доводити своє місце у складі. Щодо останньої гри сезону, думаю, ми просто гратимемо у відкритий, потужний футбол для вболівальників", — запевнив Дубінчак.

Нагадаємо, "Динамо" влітку продасть Шапаренка — де гратиме Микола.

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Лунін стане гравцем відомого клубу — "Реал" не зможе втримати українця.

Довбик забив, але упустив лідерство у бомбардирській гонці через Луніна.

Бущан назвав головне розчарування для "Динамо" цього сезону.

спорт
футбол
Динамо
Владислав Дубінчак
УПЛ
Олександр Шовковський

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