Бущан назвав головне розчарування для Динамо цього сезону

Георгій Бущан під час матчу Фото: пресслужба "Динамо"

Голкіпер київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан поділився враженнями від виступів команди у Прем'єр-лізі. Футболіст столичного клубу розчарований результатом чемпіонських перегонів.

Бущан розповів про плани на Євро-2024 та літнє міжсезоння в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

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Підопічні Олександра Шовковського обіграли "Кривбас" (3:1) у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги. Перед фінальним матчем сезону "Динамо" відстає від "Шахтаря" на 5 балів. Гравці київської команди розчаровані тим, що не зуміли здобути чемпіонський титул.

Георгій Бущан після гри із "Кривбасом". Фото: пресслужба "Динамо"

Підготовка до Євро-2024

Цього сезону "Динамо" залишилося зіграти з "Рухом", після чого на футболістів київської команди чекає відпустка. Це не стосується гравців, які викликані до складу збірної України. Ці футболісти отримали декілька днів відпочинку після перемоги над "Кривбасом". Після цього вони вирушать до національної команди, а після Євро-2024 розпочнуть підготовку до наступного сезону у складі "Динамо".

Георгій Бущан, який провів 150 матч за "Динамо", порівняв нинішній сезон з американськими гірками. Команда невдало розпочала сезон, але заграла набагато впевненіше після того, як її очолив Олександр Шовковський.

"Навесні також були матчі, в яких ми подарували очки суперникам. І це не дало нам можливості боротися до останнього туру за чемпіонство", — розповів Бущан.

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