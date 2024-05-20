Анчелотті прокоментував гру Луніна у матчі з Вільярреалом

Андрій Лунін перед матчем "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридський "Реал" не зміг перемогти на виїзді "Вільярреал". Голкіпер збірної України Андрій Лунін пропустив у цьому матчі чотири голи.

Усі м'ячі у ворота "Реала" забив Александер Серлот, нагадує офіційний сайт мадридців.

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У рамках 37-го туру іспанської Ла-Ліги "Реал" на виїзді зіграв унічию з "Вільярреалом". Обидві команди забили одна одній по чотири голи. У складі господарів поля футбольний покер оформив Александер Серлот, прямий конкурент Артема Довбика у боротьбі за звання найрезультативнішого гравця чемпіонату Іспанії.

Андрій Лунін у складі "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Що Анчелотті сказав про Луніна

Український воротар вийшов в основному складі "Реала" та пропустив чотири м'ячі. Він отримав середні оцінки авторитетних аналітичних порталів. Але наставник "королівського клубу" не став звинувачувати українця у поганій грі.

"Він вийшов на поле після перерви й загалом провів хороший матч. Я не можу звинувачувати Андрія у пропущених м'ячах, це не його вина. Загалом Лунін зіграв досить непогано", — розповів Анчелотті.

У фінальному турі Ла-Ліги "Реал" прийме у Мадриді "Бетіс". Цього матчу основним голкіпером "бланкос" стане Тібо Куртуа. Поки невідомо, який голкіпер захищатиме ворота "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.

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