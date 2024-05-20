Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче с Вильярреалом

Андрей Лунин перед матчем "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридский "Реал" не сумел победить на выезде "Вильярреал". Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пропустил в этом матче четыре гола.

Все мячи в ворота "Реала" забил Александер Серлот, напоминает официальный сайт мадридцев.

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В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги "Реал" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом". Обе команды забили друг другу по четыре гола. В составе хозяев поля футбольный покер оформил Александер Серлот, прямой конкурент Артема Довбика в борьбе за звание самого результативного игрока чемпионата Испании.

Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Что Анчелотти сказал о Лунине

Украинский вратарь вышел в основном составе "Реала" и пропустил четыре мяча. Он получил средние оценки от авторитетных аналитических порталов. Но наставник "королевского клуба" не стал обвинять украинца в плохой игре.

"Он вышел на поле после перерыва и в целом провел хороший матч. Я не могу обвинять Андрея в пропущенных мячах, это не его вина. В целом Лунин сыграл довольно неплохо", — рассказал Анчелотти.

В финальном туре Ла Лиги "Реал" примет в Мадриде "Бетис". В этом матче основным голкипером "бланкос" станет Тибо Куртуа. Пока неизвестно, какой голкипер будет защищать ворота "Реала" в финале Лиги чемпионов.

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