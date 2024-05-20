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Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче с Вильярреалом

20 мая 2024 10:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче с Вильярреалом
Андрей Лунин перед матчем "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" не сумел победить на выезде "Вильярреал". Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пропустил в этом матче четыре гола. 

Все мячи в ворота "Реала" забил Александер Серлот, напоминает официальный сайт мадридцев. 

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В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги "Реал" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом". Обе команды забили друг другу по четыре гола. В составе хозяев поля футбольный покер оформил Александер Серлот, прямой конкурент Артема Довбика в борьбе за звание самого результативного игрока чемпионата Испании. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Что Анчелотти сказал о Лунине 

Украинский вратарь вышел в основном составе "Реала" и пропустил четыре мяча. Он получил средние оценки от авторитетных аналитических порталов. Но наставник "королевского клуба" не стал обвинять украинца в плохой игре. 

"Он вышел на поле после перерыва и в целом провел хороший матч. Я не могу обвинять Андрея в пропущенных мячах, это не его вина. В целом Лунин сыграл довольно неплохо", — рассказал Анчелотти. 

В финальном туре Ла Лиги "Реал" примет в Мадриде "Бетис". В этом матче основным голкипером "бланкос" станет Тибо Куртуа. Пока неизвестно, какой голкипер будет защищать ворота "Реала" в финале Лиги чемпионов.

Напомним, "Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Довбик забил, но потерял лидерство в бомбардирской гонке из-за Лунина.

Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра. 

Ломаченко неожиданно отреагировал на победу Усика над Фьюри. 

спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти

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