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Бущан назвал главное разочарование для Динамо в этом сезоне

20 мая 2024 11:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бущан назвал главное разочарование для Динамо в этом сезоне
Георгий Бущан во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан поделился впечатлениями от выступлений команды в Премьер-лиге. Футболист столичного клуба разочарован исходом чемпионской гонки. 

Бущан рассказал о планах на Евро-2024 и летнее межсезонье в интервью официальному сайту "Динамо". 

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Подопечные Александра Шовковского обыграли "Кривбасс" (3:1) в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Перед финальным матчем сезона "Динамо" отстает от "Шахтера" на пять баллов. Игроки киевской команды разочарованы тем, что не сумели завоевать чемпионский титул. 

Георгий Бущан
Георгий Бущан после игры с "Кривбассом". Фото: пресс-служба "Динамо"

Подготовка к Евро-2024 

В этом сезоне "Динамо" осталось сыграть с "Рухом", после чего футболистов киевской команды ждет отпуск. Это не касается игроков, которые вызваны в состав сборной Украины. Эти футболисты получили несколько дней отдыха после победы над "Кривбассом". После этого они отправятся в национальную команду, а после Евро-2024 приступят к подготовке к следующему сезону в составе "Динамо". 

Георгий Бущан, который провел 150 матч за "Динамо", сравнил нынешний сезон с американскими горками. Команда неудачно начала сезон, но заиграла гораздо более уверенно после того, как ее возглавил Александр Шовковский. 

"Весной тоже были матчи, в которых мы подарили очки соперникам. И это не дало нам возможность бороться до последнего тура за чемпионство", — рассказал Бущан. 

Напомним, "Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Довбик забил, но потерял лидерство в бомбардирской гонке из-за Лунина.

Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра. 

Ломаченко неожиданно отреагировал на победу Усика над Фьюри.

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Динамо
Георгий Бущан

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