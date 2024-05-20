Бущан назвал главное разочарование для Динамо в этом сезоне
Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан поделился впечатлениями от выступлений команды в Премьер-лиге. Футболист столичного клуба разочарован исходом чемпионской гонки.
Бущан рассказал о планах на Евро-2024 и летнее межсезонье в интервью официальному сайту "Динамо".
Подопечные Александра Шовковского обыграли "Кривбасс" (3:1) в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Перед финальным матчем сезона "Динамо" отстает от "Шахтера" на пять баллов. Игроки киевской команды разочарованы тем, что не сумели завоевать чемпионский титул.
Подготовка к Евро-2024
В этом сезоне "Динамо" осталось сыграть с "Рухом", после чего футболистов киевской команды ждет отпуск. Это не касается игроков, которые вызваны в состав сборной Украины. Эти футболисты получили несколько дней отдыха после победы над "Кривбассом". После этого они отправятся в национальную команду, а после Евро-2024 приступят к подготовке к следующему сезону в составе "Динамо".
Георгий Бущан, который провел 150 матч за "Динамо", сравнил нынешний сезон с американскими горками. Команда неудачно начала сезон, но заиграла гораздо более уверенно после того, как ее возглавил Александр Шовковский.
"Весной тоже были матчи, в которых мы подарили очки соперникам. И это не дало нам возможность бороться до последнего тура за чемпионство", — рассказал Бущан.
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