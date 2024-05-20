Шовковский кардинально изменит состав Динамо — что известно
Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак рассчитывает завоевать место в основе команды. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский будет вынужден изменить стартовый состав в ближайшем матче УПЛ.
Дубинчак в интервью официальному сайту "Динамо" рассказал, как команда сыграет в ближайшем туре.
Киевское "Динамо" проведет выездной поединок против "Руха" в субботу, 25 мая. Это будет последний поединок команды в нынешнем сезоне. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский внесет несколько изменений в состав своей команды.
Дублеры "Динамо" получат шанс
Сразу несколько футболистов киевской команды получили пять дней отпуска после победы над "Кривбассом" (3:1). Речь идет о подопечных Шовковского, которые вошли в заявку сборной Украины. Георгий Бущан, Александр Тымчик и другие футболисты команды не выйдут на поле в матче с "Рухом".
Шовковский выставит на последнюю игру сезона несколько резервистов "Динамо". Свой шанс завоевать место в стартовом составе получит и Владислав Дубинчак.
"У меня были тяжелые полгода, я мало играл. Поэтому сейчас хотелось бы начать все с нуля, доказывать свое место в составе. Что касается последней игры сезона, думаю, мы просто будем играть в открытый, хороший футбол для болельщиков", — заверил Дубинчак.
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