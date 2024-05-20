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Шовковский кардинально изменит состав Динамо — что известно

20 мая 2024 13:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский кардинально изменит состав Динамо — что известно
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак рассчитывает завоевать место в основе команды. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский будет вынужден изменить стартовый состав в ближайшем матче УПЛ. 

Дубинчак в интервью официальному сайту "Динамо" рассказал, как команда сыграет в ближайшем туре. 

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Киевское "Динамо" проведет выездной поединок против "Руха" в субботу, 25 мая. Это будет последний поединок команды в нынешнем сезоне. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский внесет несколько изменений в состав своей команды. 

Динамо Киев
Футболисты "Динамо" празднуют победу. Фото: пресс-служба клуба

Дублеры "Динамо" получат шанс 

Сразу несколько футболистов киевской команды получили пять дней отпуска после победы над "Кривбассом" (3:1). Речь идет о подопечных Шовковского, которые вошли в заявку сборной Украины. Георгий Бущан, Александр Тымчик и другие футболисты команды не выйдут на поле в матче с "Рухом". 

Шовковский выставит на последнюю игру сезона несколько резервистов "Динамо". Свой шанс завоевать место в стартовом составе получит и Владислав Дубинчак. 

"У меня были тяжелые полгода, я мало играл. Поэтому сейчас хотелось бы начать все с нуля, доказывать свое место в составе. Что касается последней игры сезона, думаю, мы просто будем играть в открытый, хороший футбол для болельщиков", — заверил Дубинчак. 

Напомним, "Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Бущан назвал главное разочарование для "Динамо" в этом сезоне. 

спорт
футбол
Динамо
Владислав Дубинчак
УПЛ
Александр Шовковский

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