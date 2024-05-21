Бензема возвращается в Европу — Карим уже выбрал клуб

Карим Бензема в матче за "Аль-Иттихад". Фото: instagram.com/karimbenzema/

Форвард клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема в ближайшее время сменит команду. Французский футболист разочарован в переезде в Саудовскую Аравию.

Бензема не собирается завершать карьеру, сообщает Relevo.

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Карим Бензема перешел из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад" летом 2023 года. Опытный футболист должен был стать одной из главных звезд лиги Саудовской Аравии, однако он почти сразу же начал конфликтовать с главным тренером команды.

Возвращение Бензема в Европу

В сезоне 2023/2024 Бензема сыграл за "Аль-Иттихад" 28 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. Это не тот результат, на который рассчитывали в клубе. В итоге "Аль-Иттихад" не смог побороться за чемпионский титул и не поднимется выше четвертого места в турнирной таблице.

Карим Бензема проводит время с семьей. Фото: instagram.com/karimbenzema/

Контракт Бензема с "Аль-Иттихадом" действует до лета 2026 года, однако он может уйти из команды через месяц. В услугах 36-летнего Бензема заинтересованы несколько европейских клубов. Карим готов подписать предварительный контракт с французским "Лионом".

Если футболисту удастся договориться с саудовским клубом о досрочном расторжении контракта, он начнет следующий сезон в команде, в которой начинал профессиональную карьеру.

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