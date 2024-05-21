Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бензема возвращается в Европу — Карим уже выбрал клуб arrow

Бензема возвращается в Европу — Карим уже выбрал клуб

21 мая 2024 08:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бензема возвращается в Европу — Карим уже выбрал клуб
Карим Бензема в матче за "Аль-Иттихад". Фото: instagram.com/karimbenzema/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема в ближайшее время сменит команду. Французский футболист разочарован в переезде в Саудовскую Аравию. 

Бензема не собирается завершать карьеру, сообщает Relevo

Читайте также:

Карим Бензема перешел из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад" летом 2023 года. Опытный футболист должен был стать одной из главных звезд лиги Саудовской Аравии, однако он почти сразу же начал конфликтовать с главным тренером команды. 

Возвращение Бензема в Европу 

В сезоне 2023/2024 Бензема сыграл за "Аль-Иттихад" 28 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. Это не тот результат, на который рассчитывали в клубе. В итоге "Аль-Иттихад" не смог побороться за чемпионский титул и не поднимется выше четвертого места в турнирной таблице. 

Карим Бензема
Карим Бензема проводит время с семьей. Фото: instagram.com/karimbenzema/

Контракт Бензема с "Аль-Иттихадом" действует до лета 2026 года, однако он может уйти из команды через месяц. В услугах 36-летнего Бензема заинтересованы несколько европейских клубов. Карим готов подписать предварительный контракт с французским "Лионом". 

Если футболисту удастся договориться с саудовским клубом о досрочном расторжении контракта, он начнет следующий сезон в команде, в которой начинал профессиональную карьеру. 

Напомним, Лунин больше не сыграет в этом сезоне — Анчелотти принял решение.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Шовковский кардинально изменит состав "Динамо" — что известно.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

спорт
футбол
Футбол трансферы
Карим Бензема
Аль-Иттихад

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify