Лунин больше не сыграет в этом сезоне — Анчелотти принял решение

Андрей Лунин в воротах "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может больше не выйти на поле в этом сезоне. Его игра в матче с "Вильярреалом" разочаровала тренерский штаб испанской команды.

Тибо Куртуа вернет себе место в стартовом составе "Реала", сообщает Diario AS.

Читайте также:

Андрей Лунин был основным вратарем "Реала" на протяжение большей части сезона 2023/2024. Заслуга украинца в том, что "королевский клуб" прошел английский "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов, очень велика. Однако Лунин так и не сумел убедить тренерский штаб в том, что именно Андрей должен сыграть в финале ЛЧ.

Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Скандальное решение Анчелотти

В рамках 37-го тура Ла Лиги украинец вышел в стартовом составе "Реала" и пропустил четыре гола в свои ворота. Анчелотти после игры поддержал голкипера, но принял решение, что в двух оставшихся поединках сезона ворота команды будет защищать Тибо Куртуа.

Анчелотти считает, что ответственность на команде во время финала Лиги чемпионов будет очень высока, и на поле должны выйти лучшие футболисты команды. Итальянский тренер никогда не скрывал, что отдает преимущество Куртуа над Луниным.

Такое решение Анчелотти может разочаровать украинца. У него уже есть предложения от других клубов. Не исключено, что летом Лунин примет одно из них.

Напомним, "Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Шовковский кардинально изменит состав "Динамо" — что известно.

Шевченко приехал в сборную Украины перед важным матчем.