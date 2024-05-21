Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин больше не сыграет в этом сезоне — Анчелотти принял решение arrow

Лунин больше не сыграет в этом сезоне — Анчелотти принял решение

21 мая 2024 08:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин больше не сыграет в этом сезоне — Анчелотти принял решение
Андрей Лунин в воротах "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может больше не выйти на поле в этом сезоне. Его игра в матче с "Вильярреалом" разочаровала тренерский штаб испанской команды. 

Тибо Куртуа вернет себе место в стартовом составе "Реала", сообщает Diario AS

Читайте также:

Андрей Лунин был основным вратарем "Реала" на протяжение большей части сезона 2023/2024. Заслуга украинца в том, что "королевский клуб" прошел английский "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов, очень велика. Однако Лунин так и не сумел убедить тренерский штаб в том, что именно Андрей должен сыграть в финале ЛЧ. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин спасает ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Скандальное решение Анчелотти

В рамках 37-го тура Ла Лиги украинец вышел в стартовом составе "Реала" и пропустил четыре гола в свои ворота. Анчелотти после игры поддержал голкипера, но принял решение, что в двух оставшихся поединках сезона ворота команды будет защищать Тибо Куртуа. 

Анчелотти считает, что ответственность на команде во время финала Лиги чемпионов будет очень высока, и на поле должны выйти лучшие футболисты команды. Итальянский тренер никогда не скрывал, что отдает преимущество Куртуа над Луниным. 

Такое решение Анчелотти может разочаровать украинца. У него уже есть предложения от других клубов. Не исключено, что летом Лунин примет одно из них. 

Напомним, "Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Шовковский кардинально изменит состав "Динамо" — что известно.

Шевченко приехал в сборную Украины перед важным матчем.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Андрей Лунин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify