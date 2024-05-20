Шевченко приїхав до збірної України перед важливим матчем
Президент УАФ Андрій Шевченко зустрівся зі збірною України U-17 перед стартовою грою на Євро-2024. Юнацька збірна розпочне свій виступ на європейському чемпіонаті сьогодні у матчі проти Сербії.
Про це йдеться на офіційному каналі Української Асоціації Футболу.
Андрій Шевченко зустрівся зі збірною України
Сьогодні, 20 травня свій перший матч на чемпіонаті Європи проведе юнацька збірна України U-17. Матч проти Сербії розпочнеться о 18:00. Андрій Шевченко зустрівся із молодими гравцями та побажав їм успіхів у чемпіонаті.
"Важливо, щоб ви один одного підтримували і були командою. Бажаю, щоб ви провели цей турнір на високому рівні, а ми за вас вболіватимемо", — сказав він.
На груповій стадії турніру українці зіграють із Сербією, Чехією та Кіпром. Чемпіонат триватиме з 20 травня до 5 червня на Кіпрі. Відомо, що підготовку до турніру українська команда розпочала на острові 12 травня.
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