Андрій Шевченко. Фото: instagram. andriyshevchenko

Президент УАФ Андрій Шевченко зустрівся зі збірною України U-17 перед стартовою грою на Євро-2024. Юнацька збірна розпочне свій виступ на європейському чемпіонаті сьогодні у матчі проти Сербії.

Про це йдеться на офіційному каналі Української Асоціації Футболу.

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Андрій Шевченко зустрівся зі збірною України

Сьогодні, 20 травня свій перший матч на чемпіонаті Європи проведе юнацька збірна України U-17. Матч проти Сербії розпочнеться о 18:00. Андрій Шевченко зустрівся із молодими гравцями та побажав їм успіхів у чемпіонаті.

"Важливо, щоб ви один одного підтримували і були командою. Бажаю, щоб ви провели цей турнір на високому рівні, а ми за вас вболіватимемо", — сказав він.

Андрій Шевченко із гравцями збірної. Фото: УАФ

На груповій стадії турніру українці зіграють із Сербією, Чехією та Кіпром. Чемпіонат триватиме з 20 травня до 5 червня на Кіпрі. Відомо, що підготовку до турніру українська команда розпочала на острові 12 травня.

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