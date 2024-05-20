Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шевченко приехал в сборную Украины перед важным матчем arrow

Шевченко приехал в сборную Украины перед важным матчем

20 мая 2024 18:35
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Андрей Шевченко встретился со сборной Украины U-17
Андрей Шевченко. Фото: instagram.andriyshevchenko
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Президент УАФ Андрей Шевченко встретился со сборной Украины U-17 перед стартовой игрой на Евро-2024. Юношеская сборная начнет свое выступление на европейском чемпионате сегодня в матче против Сербии.

Об этом сообщают на официальном канале Украинской Ассоциации Футбола.

Читайте также:

Андрей Шевченко встретился со сборной Украины

Сегодня, 20 мая, свой первый матч на чемпионате Европы проведет юношеская сборная Украины U-17. Матч против Сербии начнется в 18.00. Андрей Шевченко встретился с молодыми игроками и пожелал успехов в чемпионате.

"Важно, чтобы вы друг друга поддерживали и были командой. Желаю, чтобы вы провели этот турнир на высоком уровне, а мы будем за вас болеть", — сказал он.

Шевченко с игроками сборной
Андрей Шевченко с игроками сборной. Фото: УАФ

На групповой стадии турнира украинцы сыграют с Сербией, Чехией и Кипром. Чемпионат продлится с 20 мая по 5 июня на Кипре. Известно, что подготовка к турниру украинская команда начала на острове 12 мая.

Напомним, "Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Шовковский кардинально изменит состав "Динамо" — что известно.

Бенфика начала переговоры по трансферу украинца — какова сумма сделки.

Андрей Шевченко
Украина
Евро-2024
молодежная сборная Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024