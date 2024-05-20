Шевченко приехал в сборную Украины перед важным матчем
Президент УАФ Андрей Шевченко встретился со сборной Украины U-17 перед стартовой игрой на Евро-2024. Юношеская сборная начнет свое выступление на европейском чемпионате сегодня в матче против Сербии.
Об этом сообщают на официальном канале Украинской Ассоциации Футбола.
Андрей Шевченко встретился со сборной Украины
Сегодня, 20 мая, свой первый матч на чемпионате Европы проведет юношеская сборная Украины U-17. Матч против Сербии начнется в 18.00. Андрей Шевченко встретился с молодыми игроками и пожелал успехов в чемпионате.
"Важно, чтобы вы друг друга поддерживали и были командой. Желаю, чтобы вы провели этот турнир на высоком уровне, а мы будем за вас болеть", — сказал он.
На групповой стадии турнира украинцы сыграют с Сербией, Чехией и Кипром. Чемпионат продлится с 20 мая по 5 июня на Кипре. Известно, что подготовка к турниру украинская команда начала на острове 12 мая.
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