Андрей Шевченко. Фото: instagram.andriyshevchenko

Президент УАФ Андрей Шевченко встретился со сборной Украины U-17 перед стартовой игрой на Евро-2024. Юношеская сборная начнет свое выступление на европейском чемпионате сегодня в матче против Сербии.

Об этом сообщают на официальном канале Украинской Ассоциации Футбола.

Читайте также:

Андрей Шевченко встретился со сборной Украины

Сегодня, 20 мая, свой первый матч на чемпионате Европы проведет юношеская сборная Украины U-17. Матч против Сербии начнется в 18.00. Андрей Шевченко встретился с молодыми игроками и пожелал успехов в чемпионате.

"Важно, чтобы вы друг друга поддерживали и были командой. Желаю, чтобы вы провели этот турнир на высоком уровне, а мы будем за вас болеть", — сказал он.

Андрей Шевченко с игроками сборной. Фото: УАФ

На групповой стадии турнира украинцы сыграют с Сербией, Чехией и Кипром. Чемпионат продлится с 20 мая по 5 июня на Кипре. Известно, что подготовка к турниру украинская команда начала на острове 12 мая.

Напомним, "Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Шовковский кардинально изменит состав "Динамо" — что известно.

Бенфика начала переговоры по трансферу украинца — какова сумма сделки.