Бенфіка розпочала переговори по Слюбику

Богдан Слюбик у матчі проти "Шахтаря". Фото: instagram.bohdan_sliubyk

Футбольний клуб "Бенфіка" розпочав переговори із львівським "Рухом" стосовно трансферу захисника молодіжної збірної України Богдана Слюбика. Представники португальської команди вважають, що гравець зможе прогресувати та стати фінансовим активом клубу.

Про це пише Sport.ua.

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Трансфер Слюбика

Раніше стало відомо, що "Бенфіка" проявляє інтерес до 20-річного українського футболіста. Тепер керівництво клубу зайнялося перемовинами. Посередником трансферу виступає агент Олег Смалійчук.

Існує декілька варіантів потенційного трансферу:

частина прав на футболіста залишається у "Руху"

Слюбик ще на рік залишиться в УПЛ на правах оренди

повноцінний трансфер

Вартість потенційного трансферу може становити від 5 до 10 млн євро.

"Бенфіка" уважно слідкує за українськими талантами, адже задоволена переходом Анатолія Трубіна. Представники клубу зазначають, що Слюбик здатен прогресувати та у майбутньому стати фінансовим активом клубу.

Богдан Слюбик у теперішньому сезоні провів 28 матчів, у яких забив 4 голи. Угода молодого гравця із "Рухом" діє до 2027 року.

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