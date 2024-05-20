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Бенфика начала переговоры по трансферу украинца — какова сумма соглашения

20 мая 2024 17:31
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Бенфика начала переговоры по Слюбику
Богдан Слюбик в матче против "Шахтера". Фото: instagram.bohdan_sliubyk
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Футбольный клуб "Бенфика" начал переговоры со львовским "Рухом" по трансферу защитника молодежной сборной Украины Богдана Слюбика. Представители португальской команды полагают, что игрок сможет прогрессировать и стать финансовым активом клуба. 

Об этом пишет Sport.ua.

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Ранее стало известно, что "Бенфика" проявляет интерес к 20-летнему украинскому футболисту. Теперь руководство клуба занялось переговорами. Посредником трансфера выступает агент Олег Смалийчук.

Существует несколько вариантов потенциального трансфера:

  • часть прав на футболиста остается в "Движении"
  • Слюбык еще на год останется в УПЛ на правах аренды
  • полноценный трансфер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Bohdan Sliubyk (@_bohdan_sliubyk_)

Стоимость потенциального трансфера может составить от 5 до 10 млн евро.

"Бенфика" внимательно следит за украинскими талантами, ведь удовлетворена переходом Анатолия Трубина. Представители клуба отмечают, что Слюбик способен прогрессировать и в будущем стать финансовым активом клуба.

Богдан Слюбик в нынешнем сезоне провел 28 матчей, в которых забил 4 гола. Договор молодого игрока с "Рухом" действует до 2027 года.

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Футбол трансферы
Бенфика
Рух Львов
Богдан Слюбик

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