Бенфика начала переговоры по Слюбику

Бенфика начала переговоры по трансферу украинца — какова сумма соглашения
Футбольный клуб "Бенфика" начал переговоры со львовским "Рухом" по трансферу защитника молодежной сборной Украины Богдана Слюбика. Представители португальской команды полагают, что игрок сможет прогрессировать и стать финансовым активом клуба.
Об этом пишет Sport.ua.
Трансфер Слюбика
Ранее стало известно, что "Бенфика" проявляет интерес к 20-летнему украинскому футболисту. Теперь руководство клуба занялось переговорами. Посредником трансфера выступает агент Олег Смалийчук.
Существует несколько вариантов потенциального трансфера:
- часть прав на футболиста остается в "Движении"
- Слюбык еще на год останется в УПЛ на правах аренды
- полноценный трансфер
Стоимость потенциального трансфера может составить от 5 до 10 млн евро.
"Бенфика" внимательно следит за украинскими талантами, ведь удовлетворена переходом Анатолия Трубина. Представители клуба отмечают, что Слюбик способен прогрессировать и в будущем стать финансовым активом клуба.
Богдан Слюбик в нынешнем сезоне провел 28 матчей, в которых забил 4 гола. Договор молодого игрока с "Рухом" действует до 2027 года.
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