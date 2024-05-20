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Забарный закончил сезон в составе Борнмута и назвал следующую цель

20 мая 2024 15:29
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Забарный оценил сезон в составе "Борнмута" и назвал новую цель
Украинский футболист Илья Забарный. Фото: instagram.illiazabarnyi
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Игрок сборной Украины и защитник английского "Борнмута" Илья Забарный дал оценку выступлению своего клуба в чемпионате Англии в сезоне. Его клуб занял 12 место и набрал 48 очков после 38 матчей.

О своих впечатлениях футболист написал на своей странице в сети Instagram.

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Защитник поблагодарил своих коллег за прошлый сезон.

"Хочу поблагодарить всех за этот сезон, он был невероятным! Следующая остановка – Евро", — написал Забарный.

Скриншот сообщения Забарного

Илья Забарный сыграл в 42 матчах и забил один гол. Защитник выступит в чемпионате Евро-2024 в составе украинской команды. В Германии сборная сыграет в группе с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

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футбол
Евро-2024
Илья Забарный
Борнмут

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