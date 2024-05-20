Забарний оцінив сезон у складі "Борнмута" і назвав нову мету

Забарний закінчив сезон у складі Борнмута та назвав наступну мету
Гравець збірної України та захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний дав оцінку виступу свого клубу в чемпіонаті Англії в сезоні. Його клуб посів 12-те місце та набрав 48 очок після 38 матчів.
Про свої враження футболіст написав на своїй сторінці у мережі Instagram.
Забарний про сезон в "Борнмуті"
Захисник подякував своїм колегам за минулий сезон.
"Хочу подякувати всім за цей сезон, він був неймовірним! Наступна зупинка – Євро", – написав Забарний.
Ілля Забарний зіграв у 42 матчах та забив один гол. Захисник виступить у Чемпіонаті Євро-2024 у складі української команди. У Німеччині збірна зіграє в групі з командами Бельгії, Словаччини та Румунії.
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