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Забарний закінчив сезон у складі Борнмута та назвав наступну мету

20 травня 2024 15:29
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Забарний оцінив сезон у складі "Борнмута" і назвав нову мету
Український футболіст Ілля Забарний. Фото: instagram.illiazabarnyi
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Гравець збірної України та захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний дав оцінку виступу свого клубу в чемпіонаті Англії в сезоні. Його клуб посів 12-те місце та набрав 48 очок після 38 матчів.

Про свої враження футболіст написав на своїй сторінці у мережі Instagram.

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Захисник подякував своїм колегам за минулий сезон.

"Хочу подякувати всім за цей сезон, він був неймовірним! Наступна зупинка – Євро", – написав Забарний.

Скріншот допису Забарного

Ілля Забарний зіграв у 42 матчах та забив один гол. Захисник виступить у Чемпіонаті Євро-2024 у складі української команди. У Німеччині збірна зіграє в групі з командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

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футбол
Євро-2024
Ілля Забарний
Борнмут

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