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Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення

21 травня 2024 08:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення
Андрій Лунін у воротах "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін може більше не вийти на поле цього сезону. Його гра у матчі з "Вільярреалом" розчарувала тренерський штаб іспанської команди.

Тібо Куртуа поверне собі місце у стартовому складі "Реала", повідомляє Diario AS.

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Андрій Лунін був основним воротарем "Реала" протягом більшої частини сезону 2023/2024. Заслуга українця в тому, що "королівський клуб" пройшов англійський "Манчестер Сіті" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів дуже велика. Однак Лунін так і не зумів переконати тренерський штаб у тому, що саме Андрій має зіграти у фіналі ЛЧ.

Андрій Лунін
Андрій Лунін рятує ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Скандальне рішення Анчелотті

У рамках 37-го туру Ла-Ліги українець вийшов у стартовому складі "Реала" та пропустив чотири голи у свої ворота. Анчелотті після гри підтримав голкіпера, але прийняв рішення, що у двох поєдинках сезону, що залишилися, ворота команди захищатиме Тібо Куртуа.

Анчелотті вважає, що відповідальність на команді під час фіналу Ліги чемпіонів буде дуже високою, і на поле мають вийти найкращі футболісти команди. Італійський тренер ніколи не приховував, що надає перевагу Куртуа над Луніним.

Таке рішення Анчелотті може розчарувати українця. Він уже має пропозиції від інших клубів. Не виключено, що влітку Лунін прийме одну з них.

Нагадаємо, "Динамо" влітку продасть Шапаренка — де гратиме Микола.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін

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