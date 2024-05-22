Мудрик может уйти из Челси вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб

Михаил Мудрик после матча "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может начать следующий сезон в другой команде. Английский клуб изменит состав и отпустит часть игроков.

Увольнение Маурисио Почеттино приведет к новой кадровой революции в "Челси", сообщает Daily Mail.

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Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Куда может уйти Мудрик

Украинский вингер может оказаться одним из футболистов, которые уйдут из "Челси" ближайшим летом. В случае Мудрика речь идет только об аренде, поскольку лондонцы не хотят продавать молодого футболиста.

Главным претендентом на Мудрика является "Ювентус". Туринский клуб давно интересуется Михаилом. Летом команду может возглавить бывший тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, и трансфер украинского игрока станет вполне реальным. Речь идет об аренде на сезон без права выкупа контракта Михаила.

В сезоне 2023/2024 Мудрик сыграл за "Челси" 36 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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