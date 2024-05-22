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Мудрик может уйти из Челси вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб

22 мая 2024 08:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик может уйти из Челси вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб
Михаил Мудрик после матча "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может начать следующий сезон в другой команде. Английский клуб изменит состав и отпустит часть игроков. 

Увольнение Маурисио Почеттино приведет к новой кадровой революции в "Челси", сообщает Daily Mail

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Руководство "Челси" приняло неожиданное решение — уволить Маурисио Почеттино. Пока неизвестно, кто возглавит лондонскую команду. Однако таблоиды сообщают, что "синие" снова изменят состав перед стартом нового сезона. 

Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино
Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Куда может уйти Мудрик 

Украинский вингер может оказаться одним из футболистов, которые уйдут из "Челси" ближайшим летом. В случае Мудрика речь идет только об аренде, поскольку лондонцы не хотят продавать молодого футболиста. 

Главным претендентом на Мудрика является "Ювентус". Туринский клуб давно интересуется Михаилом. Летом команду может возглавить бывший тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, и трансфер украинского игрока станет вполне реальным. Речь идет об аренде на сезон без права выкупа контракта Михаила. 

В сезоне 2023/2024 Мудрик сыграл за "Челси" 36 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. 

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