Роналду перейдет в Байер — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану

Криштиану Роналду во время тренировки. Фото: instagram.com/cristiano/

Лидер сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду готовится к возвращению в Европу. Ветеран понадобился одному из немецких клубов.

Хаби Алонсо заинтересован в сотрудничестве с Роналду, сообщает Bild со ссылкой на журналиста Альхаза Мутаба.

Читайте также:

Криштиану Роналду не скрывает желания снова выступать в Европе. Он ведет переговоры с "Аль-Насром", которые позволят футболисту либо досрочно расторгнуть контракт, либо уйти в аренду. Появился еще один претендент на португальского футболиста.

Роналду нужен "Байеру"

Главный тренер леверкузенской команды Хаби Алонсо выиграл с "фармацевтами" Бундеслигу и летом начнет готовить своих подопечных к матчам Лиги чемпионов. Испанский тренер понимает, что "Байеру" не хватает опыта, и хочет пригласить в команду Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду в "Аль-Насре". Фото: instagram.com/cristiano/

Португалец готов присоединиться к "фармацевтам", поскольку хочет снова сыграть в Лиге чемпионов. Роналду согласен пойти на понижение зарплаты ради выступлений за европейский клуб. Ему осталось только получить согласие "Аль-Насра", контракт с которым к Криштиану действует до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за "Аль-Наср" 39 матчей во всех турнирах. Он забил 39 голов и сделал 13 результативных передач.

Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.