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Роналду перейдет в Байер — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану

23 мая 2024 09:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду перейдет в Байер — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану
Криштиану Роналду во время тренировки. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду готовится к возвращению в Европу. Ветеран понадобился одному из немецких клубов.

Хаби Алонсо заинтересован в сотрудничестве с Роналду, сообщает Bild со ссылкой на журналиста Альхаза Мутаба.

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Криштиану Роналду не скрывает желания снова выступать в Европе. Он ведет переговоры с "Аль-Насром", которые позволят футболисту либо досрочно расторгнуть контракт, либо уйти в аренду. Появился еще один претендент на португальского футболиста. 

Роналду нужен "Байеру" 

Главный тренер леверкузенской команды Хаби Алонсо выиграл с "фармацевтами" Бундеслигу и летом начнет готовить своих подопечных к матчам Лиги чемпионов. Испанский тренер понимает, что "Байеру" не хватает опыта, и хочет пригласить в команду Криштиану Роналду. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в "Аль-Насре". Фото: instagram.com/cristiano/

Португалец готов присоединиться к "фармацевтам", поскольку хочет снова сыграть в Лиге чемпионов. Роналду согласен пойти на понижение зарплаты ради выступлений за европейский клуб. Ему осталось только получить согласие "Аль-Насра", контракт с которым к Криштиану действует до лета 2025 года. 

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за "Аль-Наср" 39 матчей во всех турнирах. Он забил 39 голов и сделал 13 результативных передач. 

Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

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