Роналду перейдет в Байер — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану
Лидер сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду готовится к возвращению в Европу. Ветеран понадобился одному из немецких клубов.
Хаби Алонсо заинтересован в сотрудничестве с Роналду, сообщает Bild со ссылкой на журналиста Альхаза Мутаба.
Криштиану Роналду не скрывает желания снова выступать в Европе. Он ведет переговоры с "Аль-Насром", которые позволят футболисту либо досрочно расторгнуть контракт, либо уйти в аренду. Появился еще один претендент на португальского футболиста.
Роналду нужен "Байеру"
Главный тренер леверкузенской команды Хаби Алонсо выиграл с "фармацевтами" Бундеслигу и летом начнет готовить своих подопечных к матчам Лиги чемпионов. Испанский тренер понимает, что "Байеру" не хватает опыта, и хочет пригласить в команду Криштиану Роналду.
Португалец готов присоединиться к "фармацевтам", поскольку хочет снова сыграть в Лиге чемпионов. Роналду согласен пойти на понижение зарплаты ради выступлений за европейский клуб. Ему осталось только получить согласие "Аль-Насра", контракт с которым к Криштиану действует до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Роналду сыграл за "Аль-Наср" 39 матчей во всех турнирах. Он забил 39 голов и сделал 13 результативных передач.
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