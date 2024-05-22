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Мудрик узнал, кто возглавит Челси

22 мая 2024 18:51
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Мудрик узнал, кто возглавит Челси
Тренер Энцо Мареско. Фото: Sky Sport
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Руководство "Челси" Михаила Мудрика недавно объявило, что прекращает сотрудничество с главным тренером Маурисио Почеттино. На его место может прийти наставник "Лестера" Энцо Мареска.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegraph Sport.

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На должность главного тренера лондонского "Челси" претендуют несколько выдающихся экспертов, в частности Себастьян Хенесс, Киран МакКена, а также Энцо Мареска.

Известно, что совсем недавно Мареска отклонил предложение возглавить Севилью, поскольку он заявил о своем намерении работать именно в Англии.

А руководство "Лестера" уже предложило тренеру продлить контракт до лета 2027 года, ведь его текущее соглашение действует до лета 2026 года.

Под наставничеством Мареска "Лестер" выигрывал Чемпионшип в нынешнем сезоне и в следующей кампании снова сыграет в АПЛ.

Напомним, Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

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футбол
Михаил Мудрик
Челси
тренер

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