Мудрик узнал, кто возглавит Челси
Руководство "Челси" Михаила Мудрика недавно объявило, что прекращает сотрудничество с главным тренером Маурисио Почеттино. На его место может прийти наставник "Лестера" Энцо Мареска.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegraph Sport.
Кто станет новым тренером Челси
На должность главного тренера лондонского "Челси" претендуют несколько выдающихся экспертов, в частности Себастьян Хенесс, Киран МакКена, а также Энцо Мареска.
Известно, что совсем недавно Мареска отклонил предложение возглавить Севилью, поскольку он заявил о своем намерении работать именно в Англии.
А руководство "Лестера" уже предложило тренеру продлить контракт до лета 2027 года, ведь его текущее соглашение действует до лета 2026 года.
Под наставничеством Мареска "Лестер" выигрывал Чемпионшип в нынешнем сезоне и в следующей кампании снова сыграет в АПЛ.
Напомним, Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.
Супряга и еще два игрока "Динамо" решили летом сменить клуб.
Мбаппе не сыграет за сборную Франции летом.
Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в "Реале".
В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.
Читайте Новини.LIVE!