Мудрик дізнався, хто очолить Челсі
Керівництво "Челсі" Михайла Мудрика нещодавно оголосило, що припиняє співпрацю із головним тренером Маурісіо Почеттіно. На його місце може прийти наставник "Лестера" Енцо Мареска.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegraph Sport.
Хто стане новим тренером Челсі
На посаду головного тренера лондонського "Челсі" претендують декілька видатних експертів, зокрема це Себастьян Хенесс, Кіран МакКена, а також Енцо Мареска.
Відомо, що зовсім нещодавно Мареска відхилив пропозицію очолити Севілью, оскільки він заявив про свій намір працювати саме в Англії.
Натомість керівництво "Лестера" вже запропонувало тренеру продовжити контракт до літа 2027 року, адже його поточна угода чинна до літа 2026 року.
Під наставництвом Мареска "Лестер" виграм Чемпіоншип у нинішньому сезоні і в наступній кампанії знову зіграє в АПЛ.
Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.
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