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Мудрик дізнався, хто очолить Челсі

22 травня 2024 18:51
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Мудрик дізнався, хто очолить Челсі
Тренер Енцо Мареска. Фото: Sky Sport
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Керівництво "Челсі" Михайла Мудрика нещодавно оголосило, що припиняє співпрацю із головним тренером Маурісіо Почеттіно. На його місце може прийти наставник "Лестера" Енцо Мареска. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegraph Sport.

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На посаду головного тренера лондонського "Челсі" претендують декілька видатних експертів, зокрема це Себастьян Хенесс, Кіран МакКена, а також Енцо Мареска. 

Відомо, що зовсім нещодавно Мареска відхилив пропозицію очолити Севілью, оскільки він заявив про свій намір працювати саме в Англії.

Натомість керівництво "Лестера" вже запропонувало тренеру продовжити контракт до літа 2027 року, адже його поточна угода чинна до літа 2026 року. 

Під наставництвом Мареска "Лестер" виграм Чемпіоншип у нинішньому сезоні і в наступній кампанії знову зіграє в АПЛ.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

футбол
Михайло Мудрик
Челсі
тренер

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