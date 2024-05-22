Мудрик дізнався, хто очолить Челсі

Тренер Енцо Мареска. Фото: Sky Sport

Керівництво "Челсі" Михайла Мудрика нещодавно оголосило, що припиняє співпрацю із головним тренером Маурісіо Почеттіно. На його місце може прийти наставник "Лестера" Енцо Мареска.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegraph Sport.

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На посаду головного тренера лондонського "Челсі" претендують декілька видатних експертів, зокрема це Себастьян Хенесс, Кіран МакКена, а також Енцо Мареска.

Відомо, що зовсім нещодавно Мареска відхилив пропозицію очолити Севілью, оскільки він заявив про свій намір працювати саме в Англії.

Натомість керівництво "Лестера" вже запропонувало тренеру продовжити контракт до літа 2027 року, адже його поточна угода чинна до літа 2026 року.

Під наставництвом Мареска "Лестер" виграм Чемпіоншип у нинішньому сезоні і в наступній кампанії знову зіграє в АПЛ.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

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