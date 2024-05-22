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Супряга та ще два гравці Динамо вирішили влітку змінити клуб

22 травня 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Супряга та ще два гравці Динамо вирішили влітку змінити клуб
Владислав Супряга перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одразу три футболісти київського "Динамо" підуть із клубу під час літнього трансферного вікна. Тренерський штаб команди більше не розраховує на трьох гравців атаки.

Олександр Шовковський майже не випускає цих футболістів на поле, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Владислав Супряга, Самба Діалло та Беніто виявилися непотрібними київському "Динамо". Футболісту вже почали шукати нові клуби. Найближчого літа вони підуть зі столичної команди.

Беніто
Беніто на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Кадрові рішення Шовковського

Головний тренер "Динамо" нерідко випускав на полі Супрягу, Беніто та Діалло, коли тільки очолив команду восени минулого року. Проте останнім часом вони майже не з'являються на заміну у матчах "біло-синіх".

"Динамо" планує попрощатися із цими гравцями, які більше не потрібні київському штабу. Поки не відомо, де вони продовжать кар'єру, хоча чутки відправляли Супрягу до одного із закордонних клубів.

Самба Діалло
Самба Діалло у тренажерному залі. Фото: пресслужба "Динамо"

У сезоні 2023/2024 Беніто зіграв 22 матчі, забив 2 голи й зробив 1 результативну передачу. Самба Діалло зіграв 13 поєдинків. На рахунку Владислава Супряги 8 матчів та 2 гольові передачі.

Контракти цих гравців із "Динамо" діє до літа 2026 року.

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Владислав Супряга
Самба Діалло

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