Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Суперник Динамо пообіцяв дати бій команді Шовковського — деталі arrow

Суперник Динамо пообіцяв дати бій команді Шовковського — деталі

22 травня 2024 10:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Суперник Динамо пообіцяв дати бій команді Шовковського — деталі
Ілля Квасниця під час матчу "Руху". Фото: instagram.com/fc.ruh.academy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В останньому матчі цього сезону "Динамо" зіграє на виїзді з "Рухом". Львівська команда у разі перемоги може пробитися до єврокубків.

Форвард "Руху" Ілля Квасниця в інтерв'ю офіційному сайту клубу розповів, як його команда зіграє із киянами.

Читайте також:

Напередодні останнього туру сезону 2023/2024 в УПЛ "Рух" готується до складного матчу з "Динамо". Київська команда за будь-якого результату протистояння залишиться на другому місці в турнірній таблиці. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський виставить на гру не основний склад, оскільки футболісти збірної України здобули декілька днів відпочинку.

Ілля Квасниця
Ілля Квасниця на тренуванні. Фото: instagram.com/legioners.ua/

Як "Рух" зіграє з "Динамо"

Амбітна львівська команда посідає п'яте місце у турнірній таблиці. У разі перемоги вона може випередити "Дніпро-1" та кваліфікуватися на єврокубки. Футболісти "Руху" пообіцяли вболівальникам докласти максимум зусиль для перемоги над "Динамо".

"Нам пощастило, що в минулому турі "Полісся" втратило очки. Тепер багато залежить від нас. Ми повинні зіграти свій найкращий матч проти "Динамо". Усі футболісти розуміють, що стоїть на кону. Важливо подарувати вболівальникам свято", — розповів Ілля Квасниця. 

Матч "Рух" - "Динамо" пройде 25 травня о 15:30.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Бензема повертається до Європи — Карім уже обрав клуб. 

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Рух Львів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи