Суперник Динамо пообіцяв дати бій команді Шовковського — деталі

Ілля Квасниця під час матчу "Руху". Фото: instagram.com/fc.ruh.academy/

В останньому матчі цього сезону "Динамо" зіграє на виїзді з "Рухом". Львівська команда у разі перемоги може пробитися до єврокубків.

Форвард "Руху" Ілля Квасниця в інтерв'ю офіційному сайту клубу розповів, як його команда зіграє із киянами.

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Напередодні останнього туру сезону 2023/2024 в УПЛ "Рух" готується до складного матчу з "Динамо". Київська команда за будь-якого результату протистояння залишиться на другому місці в турнірній таблиці. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський виставить на гру не основний склад, оскільки футболісти збірної України здобули декілька днів відпочинку.

Ілля Квасниця на тренуванні. Фото: instagram.com/legioners.ua/

Як "Рух" зіграє з "Динамо"

Амбітна львівська команда посідає п'яте місце у турнірній таблиці. У разі перемоги вона може випередити "Дніпро-1" та кваліфікуватися на єврокубки. Футболісти "Руху" пообіцяли вболівальникам докласти максимум зусиль для перемоги над "Динамо".

"Нам пощастило, що в минулому турі "Полісся" втратило очки. Тепер багато залежить від нас. Ми повинні зіграти свій найкращий матч проти "Динамо". Усі футболісти розуміють, що стоїть на кону. Важливо подарувати вболівальникам свято", — розповів Ілля Квасниця.

Матч "Рух" - "Динамо" пройде 25 травня о 15:30.

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