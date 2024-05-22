Соперник Динамо пообещал дать бой команде Шовковского — детали

Илья Квасница во время матча "Руха". Фото: instagram.com/fc.ruh.academy/

В последнем матче нынешнего сезона "Динамо" сыграет на выезде с "Рухом". Львовская команда в случае победы может пробиться в еврокубки.

Форвард "Руха" Илья Квасница в интервью официальному сайту клуба рассказал, как его команда сыграет с киевлянами.

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Накануне последнего тура сезона 2023/2024 в УПЛ "Рух" готовится к сложному матчу с "Динамо". Киевская команда при любом исходе противостояния останется на втором месте в турнирной таблице. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский выставит на игру не основной состав, поскольку футболисты сборной Украины получили несколько дней отдыха.

Илья Квасница на тренировке. Фото: instagram.com/legioners.ua/

Как "Рух" сыграет с "Динамо"

Амбициозная львовская команда занимает пятое место в турнирной таблице. В случае победы она может обойти "Днепр-1" и квалифицироваться на еврокубки. Футболисты "Руха" пообещали болельщикам приложить максимум усилий для победы над "Динамо".

"Нам повезло, что в прошлом туре "Полесье" потеряло очки. Теперь многое зависит от нас. Мы должны сыграть свой лучший матч против "Динамо". Все футболисты понимают, что стоит на кону. Важно подарить болельщикам праздник", — рассказал Илья Квасница.

Матч "Рух" — "Динамо" пройдет 25 мая в 15:30.

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