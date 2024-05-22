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Соперник Динамо пообещал дать бой команде Шовковского — детали

22 мая 2024 10:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Соперник Динамо пообещал дать бой команде Шовковского — детали
Илья Квасница во время матча "Руха". Фото: instagram.com/fc.ruh.academy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В последнем матче нынешнего сезона "Динамо" сыграет на выезде с "Рухом". Львовская команда в случае победы может пробиться в еврокубки.

Форвард "Руха" Илья Квасница в интервью официальному сайту клуба рассказал, как его команда сыграет с киевлянами. 

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Накануне последнего тура сезона 2023/2024 в УПЛ "Рух" готовится к сложному матчу с "Динамо". Киевская команда при любом исходе противостояния останется на втором месте в турнирной таблице. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский выставит на игру не основной состав, поскольку футболисты сборной Украины получили несколько дней отдыха. 

Илья Квасница
Илья Квасница на тренировке. Фото: instagram.com/legioners.ua/

Как "Рух" сыграет с "Динамо" 

Амбициозная львовская команда занимает пятое место в турнирной таблице. В случае победы она может обойти "Днепр-1" и квалифицироваться на еврокубки. Футболисты "Руха" пообещали болельщикам приложить максимум усилий для победы над "Динамо". 

"Нам повезло, что в прошлом туре "Полесье" потеряло очки. Теперь многое зависит от нас. Мы должны сыграть свой лучший матч против "Динамо". Все футболисты понимают, что стоит на кону. Важно подарить болельщикам праздник", — рассказал Илья Квасница. 

Матч "Рух" — "Динамо" пройдет 25 мая в 15:30.

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