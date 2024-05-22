Мбаппе не сыграет за сборную Франции летом — что известно

Килиан Мбаппе со своим восковым двойником. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не примет участия в Олимпиаде-2024. Футболист сыграет на Еврол-2024, после чего сосредоточится на подготовке к новому сезону.

В августе испанский "Реал" официально представит Мбаппе, сообщает Madrid Zone.

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Килиан Мбаппе прощается с болельщиками. Фото: Reuters

Планы Мбаппе на лето

Капитан "трехцветных" считает подготовку к Евро-2024 приоритетом. После этого он хочет несколько недель отдохнуть. Согласно данным журналистов, во второй половине лета состоится торжественная презентация Мбаппе в футболке мадридского "Реала".

Килиан Мбаппе с мамой. Фото: Benoit Tessier

Олимпийские Игры в Париже пройдут с 24 июля по 9 августа. Сборная Франции оказалась в группе А. В соперниках у команды будут США, Новая Зеландия и Гвинея.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 47 матчей во всех турнирах. Он забил 44 гола и сделал 7 результативных передач.

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