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Мбаппе закончил выступление в ПСЖ и стал лучшим бомбардиром в Лиге 1

20 мая 2024 17:01
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Мбаппе – лучший бомбардир Лиги 1
Игрок "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: globallookpress
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе завоевал титул лучшего бомбардира сезона в Лиге 1. Ему удалось забить 27 голов в 29 матчах.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1

Французский футболист стал лучшим бомбардиром в сезоне, вторым в списке является Жонатан Дэвид, на счету которого 19 голов в 33 матчах. На третьей позиции оказался Александр Ляказетт из Лиона — 18 голов в 28 встречах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Кроме того, известно, что лучшим ассистентом сезона стал вингер парижского клуба Усман Дембеле, на счету которого 8 голевых передач в 26 играх. Такое же количество ассистов засчитали полузащитник "Лилля" Эйнджел Гомес (31 матч в сезоне) и хавбек "Бреста" Ромен Дель Кастийо (33 матча) в сезоне.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона.

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футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Усман Дембеле

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