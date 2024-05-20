Игрок "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: globallookpress

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе завоевал титул лучшего бомбардира сезона в Лиге 1. Ему удалось забить 27 голов в 29 матчах.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1

Французский футболист стал лучшим бомбардиром в сезоне, вторым в списке является Жонатан Дэвид, на счету которого 19 голов в 33 матчах. На третьей позиции оказался Александр Ляказетт из Лиона — 18 голов в 28 встречах.

Кроме того, известно, что лучшим ассистентом сезона стал вингер парижского клуба Усман Дембеле, на счету которого 8 голевых передач в 26 играх. Такое же количество ассистов засчитали полузащитник "Лилля" Эйнджел Гомес (31 матч в сезоне) и хавбек "Бреста" Ромен Дель Кастийо (33 матча) в сезоне.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона.

Напомним, "Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

Шовковский кардинально изменит состав "Динамо" — что известно.

Забарный закончил сезон в составе "Борнмута" и назвал следующую цель.