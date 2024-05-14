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Мбаппе отримає "маленьку" зарплату й шалений підписний бонус від Реалу

14 травня 2024 09:29
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Агабекян Карен
редактор
Мбаппе отримає "маленьку" зарплату й шалений підписний бонус від Реалу
Вінгер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Benoit Tessier
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французький вінгер Кіліан Мбаппе вже попрощався з "ПСЖ". Очікується, що футболіст підпише контракт із мадридським "Реалом".

За інформацією порталу Sky Sports, на даний момент вже відомі зарплата та підписний бонус Мбаппе у "Реалі".

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Оскільки Мбаппе пішов із "ПСЖ" вільним агентом, то йому виплатять солідний підписний бонус у розмірі 150 млн євро.

При цьому футболіст отримає майже втричі нижчу зарплату, ніж у "ПСЖ". Після сплати податків Кліліан зароблятиме по 15 млн євро на рік. У "Реалі" француз стане найоплачуванішим футболістом.

У поточному сезоні Мбаппе зіграв за "ПСЖ" 47 матчів, забив у них 44 м'ячі та зробив десять асистів. Зазначимо, що у другій половині чемпіонату Кіліан отримував набагато менше ігрового часу, ніж раніше.

Протягом поточного сезону на Мбаппе також претендував "Ліверпуль", але вони не змогли запропонувати тих самих умов, що і "Реал".

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футбол
Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансфери

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