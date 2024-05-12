Мбаппе офіційно попрощався з вболівальниками ПСЖ

Кіліан Мбаппе. Фото: Twitter/FabrizioRomano

Зірковий французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе офіційно оголосив про свій відхід з команди. У мадридському "Реалі" форвард збірної Франції зароблятиме меншу зарплату.

Мбаппе записав прощальне відео, передає Новини.LIVE.

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Мбаппе виступав за ПСЖ з 2017 року. За цей час він виграв з клубом 14 трофеїв та забив 255 голів. Французька преса вже вийшла зі словами прощання на іспанській.

Заробітна плата французького нападаючого істотно скоротиться, проте він все ж таки стане найоплачуванішим гравцем Реала.

Скільки Мбаппе зароблятиме у Мадриді

У Парижі Кіліан Мбаппе отримував 72 мільйони євро на рік, тоді як "вершкові" підпишуть з ним угоду на 25 мільйонів євро. Керівництво Реала не хоче ставити Мбаппе вище за інших зіркових гравців команди.

Проте французький футболіст отримуватиме вдвічі більше, ніж Тоні Кроос (10,8 мільйонів євро) та Давид Алабу (10,7 мільйонів євро).

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що столичний клуб зекономив 200 мільйонів євро, які хотів витратити для підписання нового контракту з нападником.

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