Мбаппе официально простился с болельщиками ПСЖ

Килиан Мбаппе. Фото: Twitter/FabrizioRomano

Звездный французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе официально объявил о своем уходе из команды. В мадридском "Реале" форвард сборной Франции будет зарабатывать меньше зарплату.

Мбаппе записал прощальное видео, передает Новини.LIVE.

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Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. За это время он выиграл с клубом 14 трофеев и забил 255 голов. Французская пресса уже вышла со словами прощания на испанском.

Зарплата французского нападающего существенно сократится, однако он все же станет самым оплачиваемым игроком Реала.

Сколько Мбаппе будет зарабатывать в Мадриде?

В Париже Килиан Мбаппе получал 72 миллиона евро в год, тогда как "сливочные" подпишут с ним соглашение на 25 миллионов евро. Руководство Реала не хочет ставить Мбаппе выше других звездных игроков команды.

Однако французский футболист будет получать вдвое больше, чем Тони Кроос (10,8 миллиона евро) и Давид Алабу (10,7 миллиона евро).

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что столичный клуб сэкономил 200 миллионов евро, которые хотел потратить на подписание нового контракта с нападающим.

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