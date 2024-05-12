Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе официально простился с болельщиками ПСЖ arrow

Мбаппе официально простился с болельщиками ПСЖ

12 мая 2024 11:42
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мбаппе официально простился с болельщиками ПСЖ
Килиан Мбаппе. Фото: Twitter/FabrizioRomano
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Звездный французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе официально объявил о своем уходе из команды. В мадридском "Реале" форвард сборной Франции будет зарабатывать меньше зарплату.

Мбаппе записал прощальное видео, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. За это время он выиграл с клубом 14 трофеев и забил 255 голов. Французская пресса уже вышла со словами прощания на испанском.

Зарплата французского нападающего существенно сократится, однако он все же станет самым оплачиваемым игроком Реала.

Сколько Мбаппе будет зарабатывать в Мадриде?

В Париже Килиан Мбаппе получал 72 миллиона евро в год, тогда как "сливочные" подпишут с ним соглашение на 25 миллионов евро. Руководство Реала не хочет ставить Мбаппе выше других звездных игроков команды.

Однако французский футболист будет получать вдвое больше, чем Тони Кроос (10,8 миллиона евро) и Давид Алабу (10,7 миллиона евро).

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что столичный клуб сэкономил 200 миллионов евро, которые хотел потратить на подписание нового контракта с нападающим.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Килиан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина