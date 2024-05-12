Мбаппе официально простился с болельщиками ПСЖ
Звездный французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе официально объявил о своем уходе из команды. В мадридском "Реале" форвард сборной Франции будет зарабатывать меньше зарплату.
Мбаппе записал прощальное видео, передает Новини.LIVE.
Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. За это время он выиграл с клубом 14 трофеев и забил 255 голов. Французская пресса уже вышла со словами прощания на испанском.
Зарплата французского нападающего существенно сократится, однако он все же станет самым оплачиваемым игроком Реала.
Сколько Мбаппе будет зарабатывать в Мадриде?
В Париже Килиан Мбаппе получал 72 миллиона евро в год, тогда как "сливочные" подпишут с ним соглашение на 25 миллионов евро. Руководство Реала не хочет ставить Мбаппе выше других звездных игроков команды.
Однако французский футболист будет получать вдвое больше, чем Тони Кроос (10,8 миллиона евро) и Давид Алабу (10,7 миллиона евро).
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что столичный клуб сэкономил 200 миллионов евро, которые хотел потратить на подписание нового контракта с нападающим.
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