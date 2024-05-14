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Мбаппе получит "маленькую" зарплату и безумный подписной бонус от Реала

14 мая 2024 09:29
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Агабекян Карен
редактор
Мбаппе получит "маленькую" зарплату и безумный подписной бонус от Реала
Вингер "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Benoit Tessier
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французский вингер Килиан Мбаппе уже попрощался с "ПСЖ". Ожидается, что футболист подпишет контракт с мадридским "Реалом".

По информации портала Sky Sports, на текущий момент уже известны зарплата и подписной бонус Мбаппе в "Реале".

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Поскольку Мбаппе ушел из "ПСЖ" свободным агентом, то ему выплатят солидный подписной бонус в размере 150 млн евро.

При этом футболист получит почти в три раза более низкую зарплату чем в "ПСЖ". После уплаты налогов Клилиан будет зарабатывать по 15 млн евро в год. В "Реале" француз станет самым высокооплачиваемым футболистом.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 47 матчей, забил в них 44 мяча и сделал десять ассистов. Отметим, что во второй половине чемпионата Килиан получал намного меньше игрового времени, чем раньше.

В течение текущего сезона на Мбаппе также претендовал "Ливерпуль", но они не смогли предложить те же условия, что и "Реал".

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футбол
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Реал Мадрид
Футбол трансферы

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