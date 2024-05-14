Мбаппе получит "маленькую" зарплату и безумный подписной бонус от Реала
Французский вингер Килиан Мбаппе уже попрощался с "ПСЖ". Ожидается, что футболист подпишет контракт с мадридским "Реалом".
По информации портала Sky Sports, на текущий момент уже известны зарплата и подписной бонус Мбаппе в "Реале".
Сколько заработает Мбаппе
Поскольку Мбаппе ушел из "ПСЖ" свободным агентом, то ему выплатят солидный подписной бонус в размере 150 млн евро.
При этом футболист получит почти в три раза более низкую зарплату чем в "ПСЖ". После уплаты налогов Клилиан будет зарабатывать по 15 млн евро в год. В "Реале" француз станет самым высокооплачиваемым футболистом.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за "ПСЖ" 47 матчей, забил в них 44 мяча и сделал десять ассистов. Отметим, что во второй половине чемпионата Килиан получал намного меньше игрового времени, чем раньше.
В течение текущего сезона на Мбаппе также претендовал "Ливерпуль", но они не смогли предложить те же условия, что и "Реал".
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