Мбаппе — найкращий бомбардир Ліги 1

Гравець "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Фото: globallookpress

Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе здобув титул найкращого бомбардира сезону в Лізі 1. Йому вдалось забити 27 голів у 29 матчах.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Французький футболіст став найкращим бомбардиром у сезоні, другим у списку є Жонатан Девід, на рахунку якого 19 голів у 33 матчах. На третій позиції опинився Александр Ляказетт із Ліона — 18 голів у 28 зустрічах.

Крім цього, відомо, що найкращим асистентом сезону став вінгер паризького клубу Усман Дембеле, на рахунку якого 8 гольових передач у 26 іграх. Таку саму кількість асистів зарахували півзахисник "Лілля" Ейнджел Гомес (31 матч в сезоні) та хавбек "Бреста" Ромен Дель Кастійо (33 матчі) в сезоні.

Раніше стало відомо, що Кіліан Мбаппе покине ПСЖ після закінчення сезону.

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