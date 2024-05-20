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Мбаппе закінчив виступ у ПСЖ та став найкращим бомбардиром у Лізі 1

20 травня 2024 17:01
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Мбаппе — найкращий бомбардир Ліги 1
Гравець "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Фото: globallookpress
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе здобув титул найкращого бомбардира сезону в Лізі 1. Йому вдалось забити 27 голів у 29 матчах. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мбаппе — найкращий бомбардир Ліги 1

Французький футболіст став найкращим бомбардиром у сезоні, другим у списку є Жонатан Девід, на рахунку якого 19 голів у 33 матчах. На третій позиції опинився Александр Ляказетт із Ліона — 18 голів у 28 зустрічах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Крім цього, відомо, що найкращим асистентом сезону став вінгер паризького клубу Усман Дембеле, на рахунку якого 8 гольових передач у 26 іграх. Таку саму кількість асистів зарахували півзахисник "Лілля" Ейнджел Гомес (31 матч в сезоні) та хавбек "Бреста" Ромен Дель Кастійо (33 матчі)  в сезоні.

Раніше стало відомо, що Кіліан Мбаппе покине ПСЖ після закінчення сезону. 

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Забарний закінчив сезон у складі "Борнмута" та назвав наступну мету.

футбол
Кіліан Мбаппе
ПСЖ
Усман Дембеле

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