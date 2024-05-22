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Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку — що відомо

22 травня 2024 10:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку — що відомо
Кіліан Мбаппе зі своїм восковим двійником. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе не візьме участі в Олімпіаді-2024. Футболіст зіграє на Євро-2024, після чого зосередиться на підготовці до нового сезону.

У серпні іспанський "Реал" офіційно представить Мбаппе, повідомляє Madrid Zone.

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Головний тренер Олімпійської збірної Франції Тьєррі Анрі запросив Кіліана Мбаппе до команди, яка готується до участі в Іграх-2024. Проте форвард вирішив відмовитись, хоча за правилами міг зіграти на турнірі.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе прощається з уболівальниками. Фото: Reuters

Плани Мбаппе на літо

Капітан "триколірних" вважає підготовку до Євро-2024 пріоритетом. Після цього він хоче декілька тижнів відпочити. За даними журналістів, у другій половині літа відбудеться урочиста презентація Мбаппе у футболці мадридського "Реала".

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе з мамою. Фото: Benoit Tessier

Олімпійські Ігри в Парижі відбудуться з 24 липня по 9 серпня. Збірна Франції опинилася у групі A. У суперниках у команди будуть США, Нова Зеландія та Гвінея.

У сезоні 2023/2024 Кіліан Мбаппе зіграв за "ПСЖ" 47 матчів у всіх турнірах. Він забив 44 голи та зробив 7 результативних передач.

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футбол
Кіліан Мбаппе
Олімпіада-2024
Збірна Франції з футболу

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