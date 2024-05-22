Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в Реале — о чем речь

Андрей Лунин и Тони Кроос на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин расстроен решением Тони Крооса завершить карьеру. Немецкий футболист "повесит бутсы на гвоздь" этим летом.

Лунин прокомментировал слова Крооса на своей странице в Instagram.

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Накануне 34-летний Тони Кроос официально объявил о том, что после Евро-2024 уйдет из футбола. "Реал" хотел продлить контракт с одним из лучших полузащитников Ла Лиги, но немец решил отказать "королевскому клубу".

Андрей Лунин и Тони Кроос после матча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что Лунин сказал о Кроосе

Украинский голкипер "бланкос" сожалеет о том, что немецкий хавбек больше не будет выступать за "Реал". Лунин считает Крооса одним из лидеров мадридской команды, который внес огромный вклад в ее успехи.

"Очень грустный день для всего футбольного мира. Тони — Легенда, Гений и пример как человек. Мы будем очень скучать по тебе. Мы любим тебя", — написал Лунин.

Андрей Лунин и Тони Кроос благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В сезоне 2023/2024 Тони Кроос сыграл за "Реал" 47 матчей во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

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