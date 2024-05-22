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Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в Реале — о чем речь

22 мая 2024 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в Реале — о чем речь
Андрей Лунин и Тони Кроос на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин расстроен решением Тони Крооса завершить карьеру. Немецкий футболист "повесит бутсы на гвоздь" этим летом. 

Лунин прокомментировал слова Крооса на своей странице в Instagram

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Накануне 34-летний Тони Кроос официально объявил о том, что после Евро-2024 уйдет из футбола. "Реал" хотел продлить контракт с одним из лучших полузащитников Ла Лиги, но немец решил отказать "королевскому клубу". 

Андрей Лунин и Тони Кроос
Андрей Лунин и Тони Кроос после матча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что Лунин сказал о Кроосе 

Украинский голкипер "бланкос" сожалеет о том, что немецкий хавбек больше не будет выступать за "Реал". Лунин считает Крооса одним из лидеров мадридской команды, который внес огромный вклад в ее успехи. 

"Очень грустный день для всего футбольного мира. Тони — Легенда, Гений и пример как человек. Мы будем очень скучать по тебе. Мы любим тебя", — написал Лунин. 

Андрей Лунин и Тони Кроос
Андрей Лунин и Тони Кроос благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В сезоне 2023/2024 Тони Кроос сыграл за "Реал" 47 матчей во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 9 результативных передач. 

Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Лунин больше не сыграет в этом сезоне — Анчелотти принял решение.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Бензема возвращается в Европу — Карим уже выбрал клуб.

"Динамо" летом продаст Шапаренко — где будет играть Николай.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Тони Кроос

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