Тони Кроос принял решение завершить карьеру

Тони Кроос останавливает Роберта Левандовского. Фото: Reuters/Susana Vera

Футболист сборной Германии и мадридского "Реала" Тони Кроос неожиданно заявил о решении "повесить бутсы на гвоздь". Он отказался продлевать контракт с клубом.

Кроос завершит карьеру летом этого года, сообщает Bild.

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Полузащитник "Реала" Тони Кроос не готов выходить на поле после окончания нынешнего сезона. Немецкий футболист объявил об уходе из футбола в возрасте 34 лет. Он давно говорил, что планирует завершить карьеру, и теперь подтвердил свои намерения.

Тони Кроос и Джуд Беллингем. Фото: Reuters/Pablo Morano

Подробности ухода Крооса

Немецкий футболист хочет завершить карьеру на мажорной ноте. "Реал" уже стал чемпионом Испании по итогам сезона 2023/2024. В начале июня мадридская команда может добавить к этому победу в Лиге чемпионов. В финале турнира "бланкос" встретятся с "Боруссией" (Дортмунд).

Статистика Тони Крооса. Фото: Squawka Footbal

Тони Кроос решил завершить карьеру после Евро-2024. "Реал" хотел продлить контракт с ветераном еще на год, но немец вежливо отказал и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. Он является одним из лидеров чемпионата Испании по точности передач.

Помимо "Реала" и сборной Германии, Тони Кроос выступал в составе мюнхенской "Баварии" и леверкузенского "Байера".

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