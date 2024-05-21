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Холифилд объяснил, чем Усик его удивил в бою с Фьюри

21 мая 2024 09:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Холифилд объяснил, чем Усик его удивил в бою с Фьюри
Эвандер Холифилд и Александр Усик. Фото: instagram.com/voronin.vladimir_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд остался доволен поединком, в котором Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. 

Холифилд уже в предвкушении реванша, сообщает YouTube-канал Pro Boxing Fans

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Украинский боксер Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри раздельным решением судей. Он стал первым абсолютным чемпионом в хэвивейте за 25 последних лет. 

Эвандер Холифилд и Александр Усик
Эвандер Холифилд и Александр Усик. Фото: instagram.com/luckypunchnet/

Холифилд доволен боем Усика 

Легендарный боксер оказался под впечатлением от сражения, которое устроили украинец и британец. Холифилд заявил, что впервые увидел, как кому-то удалось нанести настолько существенный ущерб Фьюри. 

"Оба бойца продемонстрировали максимум своих возможностей. Я никогда не видел ничего подобного в их исполнении. Конечно это был прекрасный бой. И я уже очень хочу увидеть следующую главу в их противостоянии", — заявил Холифилд. 

Эксперт добавил, что Фьюри всегда быстро восстанавливается от травм. Он наверняка учтет свои ошибки и во время октябрьского реванша продемонстрирует другой бокс. 

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спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Эвандер Холифилд
Бой Усик — Фьюрі

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