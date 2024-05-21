Холифилд объяснил, чем Усик его удивил в бою с Фьюри

Эвандер Холифилд и Александр Усик. Фото: instagram.com/voronin.vladimir_/

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд остался доволен поединком, в котором Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Холифилд уже в предвкушении реванша, сообщает YouTube-канал Pro Boxing Fans.

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Эвандер Холифилд и Александр Усик. Фото: instagram.com/luckypunchnet/

Холифилд доволен боем Усика

Легендарный боксер оказался под впечатлением от сражения, которое устроили украинец и британец. Холифилд заявил, что впервые увидел, как кому-то удалось нанести настолько существенный ущерб Фьюри.

"Оба бойца продемонстрировали максимум своих возможностей. Я никогда не видел ничего подобного в их исполнении. Конечно это был прекрасный бой. И я уже очень хочу увидеть следующую главу в их противостоянии", — заявил Холифилд.

Эксперт добавил, что Фьюри всегда быстро восстанавливается от травм. Он наверняка учтет свои ошибки и во время октябрьского реванша продемонстрирует другой бокс.

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