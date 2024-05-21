Холифилд объяснил, чем Усик его удивил в бою с Фьюри
Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд остался доволен поединком, в котором Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.
Холифилд уже в предвкушении реванша, сообщает YouTube-канал Pro Boxing Fans.
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри раздельным решением судей. Он стал первым абсолютным чемпионом в хэвивейте за 25 последних лет.
Холифилд доволен боем Усика
Легендарный боксер оказался под впечатлением от сражения, которое устроили украинец и британец. Холифилд заявил, что впервые увидел, как кому-то удалось нанести настолько существенный ущерб Фьюри.
"Оба бойца продемонстрировали максимум своих возможностей. Я никогда не видел ничего подобного в их исполнении. Конечно это был прекрасный бой. И я уже очень хочу увидеть следующую главу в их противостоянии", — заявил Холифилд.
Эксперт добавил, что Фьюри всегда быстро восстанавливается от травм. Он наверняка учтет свои ошибки и во время октябрьского реванша продемонстрирует другой бокс.
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