Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Холіфілд пояснив, чим Усик його здивував у бою з Ф'юрі arrow

Холіфілд пояснив, чим Усик його здивував у бою з Ф'юрі

21 травня 2024 09:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Холіфілд пояснив, чим Усик його здивував у бою з Ф'юрі
Евандер Холіфілд та Олександр Усик. Фото: instagram.com/voronin.vladimir_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній чемпіон світу з боксу Евандер Холіфілд залишився задоволеним двобою, в якому Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі. Українець став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Холіфілд вже в передчутті реваншу, повідомляє YouTube-канал Pro Boxing Fans.

Читайте також:

Український боксер Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі окремим рішенням суддів. Він став першим абсолютним чемпіоном у хевівейті за 25 останніх років.

Евандер Холіфілд та Олександр Усик
Евандер Холіфілд та Олександр Усик. Фото: instagram.com/luckypunchnet/

Холіфілд задоволений боєм Усика

Легендарний боксер був вражений битвою, яку влаштували українець та британець. Холіфілд заявив, що вперше побачив, як комусь вдалося завдати настільки суттєвої шкоди Ф'юрі.

"Обидва бійці продемонстрували максимум своїх можливостей. Я ніколи не бачив нічого подібного у їх виконанні. Звичайно, це був чудовий бій. І я вже дуже хочу побачити наступний розділ у їхньому протистоянні", — заявив Холіфілд.

Експерт додав, що Ф'юрі завжди швидко відновлюється від травм. Він, напевно, врахує свої помилки й під час жовтневого реваншу продемонструє інший бокс.

Нагадаємо, Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення.

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Шовковський кардинально змінить склад "Динамо" — що відомо. 

Бензема повертається до Європи — Карім уже обрав клуб. 

Лунін стане гравцем відомого клубу — "Реал" не зможе втримати українця.

спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Евандер Холіфілд
Бій Усик — Ф'юрі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify