Холіфілд пояснив, чим Усик його здивував у бою з Ф'юрі

Евандер Холіфілд та Олександр Усик. Фото: instagram.com/voronin.vladimir_/

Колишній чемпіон світу з боксу Евандер Холіфілд залишився задоволеним двобою, в якому Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі. Українець став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Холіфілд вже в передчутті реваншу, повідомляє YouTube-канал Pro Boxing Fans.

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Евандер Холіфілд та Олександр Усик. Фото: instagram.com/luckypunchnet/

Холіфілд задоволений боєм Усика

Легендарний боксер був вражений битвою, яку влаштували українець та британець. Холіфілд заявив, що вперше побачив, як комусь вдалося завдати настільки суттєвої шкоди Ф'юрі.

"Обидва бійці продемонстрували максимум своїх можливостей. Я ніколи не бачив нічого подібного у їх виконанні. Звичайно, це був чудовий бій. І я вже дуже хочу побачити наступний розділ у їхньому протистоянні", — заявив Холіфілд.

Експерт додав, що Ф'юрі завжди швидко відновлюється від травм. Він, напевно, врахує свої помилки й під час жовтневого реваншу продемонструє інший бокс.

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