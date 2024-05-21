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Тоні Кроос вирішив завершити кар'єру

21 травня 2024 14:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тоні Кроос вирішив завершити кар'єру
Тоні Кроос зупиняє Роберта Левандовського. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної Німеччини та мадридського "Реала" Тоні Кроос несподівано заявив про рішення "повісити бутси на цвях". Він відмовився продовжувати контракт із клубом.

Кроос завершить кар'єру влітку цього року, повідомляє Bild.

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Півзахисник "Реала" Тоні Кроос не готовий виходити на поле після закінчення цього сезону. Німецький футболіст оголосив про звільнення з футболу у віці 34 років. Він давно казав, що планує завершити кар'єру і тепер підтвердив свої наміри.

Тоні Кроос
Тоні Кроос та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters/Pablo Morano

Подробиці відходу Крооса

Німецький футболіст хоче завершити кар'єру на мажорній ноті "Реал" вже став чемпіоном Іспанії за підсумками сезону 2023/2024. На початку червня мадридська команда може додати до цього перемогу у Лізі чемпіонів. У фіналі турніру "бланкос" зустрінуться із "Боруссією" (Дортмунд).

Тоні Кроос
Статистика Тоні Кроос. Фото: Squawka Footbal

Тоні Кроос вирішив завершити кар'єру після Євро-2024. "Реал" хотів продовжити контракт із ветераном ще на рік, але німець чемно відмовив і подякував уболівальникам за підтримку.

Кроос виступає за "Реал" із 2014 року. Він є одним із лідерів чемпіонату Іспанії з точності передач.

Крім "Реала" та збірної Німеччини, Тоні Кроос виступав у складі мюнхенської "Баварії" та леверкузенського "Баєра".

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