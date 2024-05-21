Тоні Кроос зупиняє Роберта Левандовського. Фото: Reuters/Susana Vera

Футболіст збірної Німеччини та мадридського "Реала" Тоні Кроос несподівано заявив про рішення "повісити бутси на цвях". Він відмовився продовжувати контракт із клубом.

Кроос завершить кар'єру влітку цього року, повідомляє Bild.

Читайте також:

Півзахисник "Реала" Тоні Кроос не готовий виходити на поле після закінчення цього сезону. Німецький футболіст оголосив про звільнення з футболу у віці 34 років. Він давно казав, що планує завершити кар'єру і тепер підтвердив свої наміри.

Тоні Кроос та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters/Pablo Morano

Подробиці відходу Крооса

Німецький футболіст хоче завершити кар'єру на мажорній ноті "Реал" вже став чемпіоном Іспанії за підсумками сезону 2023/2024. На початку червня мадридська команда може додати до цього перемогу у Лізі чемпіонів. У фіналі турніру "бланкос" зустрінуться із "Боруссією" (Дортмунд).

Статистика Тоні Кроос. Фото: Squawka Footbal

Тоні Кроос вирішив завершити кар'єру після Євро-2024. "Реал" хотів продовжити контракт із ветераном ще на рік, але німець чемно відмовив і подякував уболівальникам за підтримку.

Кроос виступає за "Реал" із 2014 року. Він є одним із лідерів чемпіонату Іспанії з точності передач.

Крім "Реала" та збірної Німеччини, Тоні Кроос виступав у складі мюнхенської "Баварії" та леверкузенського "Баєра".

Нагадаємо, Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення.

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Шовковський кардинально змінить склад "Динамо" — що відомо.

Бензема повертається до Європи — Карім уже обрав клуб.

Холіфілд пояснив, чим Усик його здивував у бою з Ф'юрі.

Лунін стане гравцем відомого клубу — "Реал" не зможе втримати українця.