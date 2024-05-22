Лунін засмучений через кадрову ситуацію в Реалі — про що йдеться
Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін засмучений рішенням Тоні Крооса завершити кар'єру. Німецький футболіст "повісить бутси на цвях" цього літа.
Лунін прокоментував слова Крооса на своїй сторінці в Instagram.
Напередодні 34-річний Тоні Кроос офіційно оголосив, що після Євро-2024 піде з футболу. "Реал" хотів продовжити контракт з одним із найкращих півзахисників Ла-Ліги, але німець вирішив відмовити "королівському клубу".
Що Лунін сказав про Крооса
Український голкіпер "бланкос" шкодує, що німецький хавбек більше не виступатиме за "Реал". Лунін вважає Крооса одним з лідерів мадридської команди, який зробив величезний внесок у її успіхи.
"Дуже сумний день для всього футбольного світу. Тоні — Легенда, Геній і приклад як людина. Ми дуже сумуватимемо за тобою. Ми любимо тебе", — написав Лунін.
У сезоні 2023/2024 Тоні Кроос зіграв за "Реал" 47 матчів у всіх турнірах. Він забив 1 гол та зробив 9 результативних передач.
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