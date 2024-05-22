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Лунін засмучений через кадрову ситуацію в Реалі — про що йдеться

22 травня 2024 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін засмучений через кадрову ситуацію в Реалі — про що йдеться
Андрій Лунін та Тоні Кроос на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін засмучений рішенням Тоні Крооса завершити кар'єру. Німецький футболіст "повісить бутси на цвях" цього літа.

Лунін прокоментував слова Крооса на своїй сторінці в Instagram.

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Напередодні 34-річний Тоні Кроос офіційно оголосив, що після Євро-2024 піде з футболу. "Реал" хотів продовжити контракт з одним із найкращих півзахисників Ла-Ліги, але німець вирішив відмовити "королівському клубу".

Андрій Лунін та Тоні Кроос
Андрій Лунін та Тоні Кроос після матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що Лунін сказав про Крооса

Український голкіпер "бланкос" шкодує, що німецький хавбек більше не виступатиме за "Реал". Лунін вважає Крооса одним з лідерів мадридської команди, який зробив величезний внесок у її успіхи.

"Дуже сумний день для всього футбольного світу. Тоні — Легенда, Геній і приклад як людина. Ми дуже сумуватимемо за тобою. Ми любимо тебе", — написав Лунін.

Андрій Лунін та Тоні Кроос
Андрій Лунін та Тоні Кроос дякують вболівальникам. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У сезоні 2023/2024 Тоні Кроос зіграв за "Реал" 47 матчів у всіх турнірах. Він забив 1 гол та зробив 9 результативних передач.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення.

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Бензема повертається до Європи — Карім уже обрав клуб. 

"Динамо" влітку продасть Шапаренка — де гратиме Микола. 

спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Тоні Кроос

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