Лунін засмучений через кадрову ситуацію в Реалі — про що йдеться

Андрій Лунін та Тоні Кроос на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін засмучений рішенням Тоні Крооса завершити кар'єру. Німецький футболіст "повісить бутси на цвях" цього літа.

Лунін прокоментував слова Крооса на своїй сторінці в Instagram.

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Напередодні 34-річний Тоні Кроос офіційно оголосив, що після Євро-2024 піде з футболу. "Реал" хотів продовжити контракт з одним із найкращих півзахисників Ла-Ліги, але німець вирішив відмовити "королівському клубу".

Андрій Лунін та Тоні Кроос після матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що Лунін сказав про Крооса

Український голкіпер "бланкос" шкодує, що німецький хавбек більше не виступатиме за "Реал". Лунін вважає Крооса одним з лідерів мадридської команди, який зробив величезний внесок у її успіхи.

"Дуже сумний день для всього футбольного світу. Тоні — Легенда, Геній і приклад як людина. Ми дуже сумуватимемо за тобою. Ми любимо тебе", — написав Лунін.

Андрій Лунін та Тоні Кроос дякують вболівальникам. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У сезоні 2023/2024 Тоні Кроос зіграв за "Реал" 47 матчів у всіх турнірах. Він забив 1 гол та зробив 9 результативних передач.

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