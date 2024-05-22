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Супряга и еще два игрока Динамо решили летом сменить клуб

22 мая 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Супряга и еще два игрока Динамо решили летом сменить клуб
Владислав Супряга перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу три футболиста киевского "Динамо" уйдут из клуба во время летнего трансферного окна. Тренерский штаб команды больше не рассчитывает на трех игроков группы атаки. 

Александр Шовковский почти не выпускает этих футболистов на поле, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине". 

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Владислав Супряга, Самба Диалло и Бенито оказались не нужны киевскому "Динамо". Футболисту уже начали искать новые клубы. Ближайшим летом они уйдут из столичной команды. 

Бенито
Бенито на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кадровые решения Шовковского 

Главный тренер "Динамо" нередко выпускал на поле Супрягу, Бенито и Диалло, когда только возглавил команду осенью прошлого года. Однако в последнее время они почти не появляются на замену в матчах "бело-синих". 

"Динамо" планирует попрощаться с этими игроками, которые больше не нужны киевскому штабу. Пока не известно, где они продолжат карьеру, хотя слухи сватали Супрягу в один из зарубежных клубов. 

Самба Диалло
Самба Диалло в тренажерном зале. Фото: пресс-служба "Динамо"

В сезоне 2023/2024 Бенито сыграл 22 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Самба Диалло сыграл 13 поединков. На счету Владислава Супряги 8 матчей и 2 голевые передачи. 

Контракты этих игроков с "Динамо" действует до лета 2026 года. 

Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

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Владислав Супряга
Самба Диалло

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