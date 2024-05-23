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Судаков за крок від трансферу з Шахтаря — деталі угоди

23 травня 2024 13:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков за крок від трансферу з Шахтаря — деталі угоди
Георгій Судаков із однією з індивідуальних нагород. Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков може розпочати наступний сезон у чемпіонаті Італії. Місцевий "Наполі" зберігає інтерес до молодого гравця.

У "Наполі" назвали суму, яку готові заплатити за українця, повідомляє Calcionapoli1926.

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Протягом усього сезону 2023/2024 з'являлися новини про інтерес зарубіжних клубів до Георгія Судакова. За цей час півзахисник перейшов із молодіжної до основної збірної України, а також став одним із лідерів "Шахтаря".

Куди може перейти Судаков

Головними претендентами на 21-річного гравця є італійські команди. "Ювентус" був готовий запропонувати за півзахисника 30 млн євро, але ця сума не влаштувала "Шахтар". Проте "Наполі" готовий піти набагато далі.

Керівництво неаполітанського клубу готує для "гірників" фінальну пропозицію щодо Судакова. Йдеться про 50 млн євро. Попри заяву "Шахтаря" про те, що Георгій коштує щонайменше втричі більше, український клуб може погодитись на таку пропозицію.

Георгій Судаков
Георгій Судаков у тренажерному залі. Фото: instagram.com/sudakov_11/

У сезоні 2023/2024 Судаков зіграв за "Шахтар" 34 матчі у всіх турнірах. Він забив 10 голів і зробив 2 результативні передачі. Георгій став чемпіоном УПЛ у складі "гірників" та готується до поїздки на Євро-2024 до збірної України.

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