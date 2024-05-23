Реал знайшов заміну Тоні Кроосу — йдеться про зірку футболу
Тренерський штаб мадридського "Реала" визначився з футболістом, який зможе замінити у команді Тоні Крооса. Німецький ветеран вирішив завершити кар'єру влітку цього року.
Йозуа Кімміх може стати першим новачком "Реала", повідомляє Diario AS.
Півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміх став пріоритетною метою "Реала" на літньому трансферному ринку. Іспанський клуб готує німецькій команді щедру пропозицію щодо переходу 29-річного футболіста.
Скільки "Реал" заплатить за Кімміха
Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті повідомив президенту клубу Флорентіно Пересу, що необхідно терміново знайти заміну Тоні Кроосу. "Реал" швидко визначився з кандидатурою футболіста, який має схожі ігрові характеристики.
Кімміх ще декілька місяців тому оголосив про бажання змінити клуб. Фаворитом у боротьбі за гравця була "Барселона", але "Реал" перехопив ініціативу. "Королівський клуб" готовий заплатити за півзахисника близько 70 млн євро.
У сезоні 2023/2024 Кімміх зіграв за "Баварію" 43 матчі у всіх турнірах. Він забив 2 голи та зробив 9 результативних передач. Альтернативною кандидатурою для "Реала" став Родрі з "Манчестер Сіті".
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