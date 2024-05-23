Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Реал знайшов заміну Тоні Кроосу — йдеться про зірку футболу arrow

Реал знайшов заміну Тоні Кроосу — йдеться про зірку футболу

23 травня 2024 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал знайшов заміну Тоні Кроосу — йдеться про зірку футболу
Тренер Карло Анчелотті та Тоні Кроос. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб мадридського "Реала" визначився з футболістом, який зможе замінити у команді Тоні Крооса. Німецький ветеран вирішив завершити кар'єру влітку цього року.

Йозуа Кімміх може стати першим новачком "Реала", повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміх став пріоритетною метою "Реала" на літньому трансферному ринку. Іспанський клуб готує німецькій команді щедру пропозицію щодо переходу 29-річного футболіста.

Скільки "Реал" заплатить за Кімміха

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті повідомив президенту клубу Флорентіно Пересу, що необхідно терміново знайти заміну Тоні Кроосу. "Реал" швидко визначився з кандидатурою футболіста, який має схожі ігрові характеристики.

Йозуа Кімміх
Йозуа Кімміх під час матчу ха "Баварію". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Кімміх ще декілька місяців тому оголосив про бажання змінити клуб. Фаворитом у боротьбі за гравця була "Барселона", але "Реал" перехопив ініціативу. "Королівський клуб" готовий заплатити за півзахисника близько 70 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Кімміх зіграв за "Баварію" 43 матчі у всіх турнірах. Він забив 2 голи та зробив 9 результативних передач. Альтернативною кандидатурою для "Реала" став Родрі з "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі"

Флік відмовився від роботи в "Челсі", щоб очолити "Барселону".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Баварія
Йозуа Кімміх

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ