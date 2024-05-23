Реал знайшов заміну Тоні Кроосу — йдеться про зірку футболу

Тренер Карло Анчелотті та Тоні Кроос. Фото: Reuters/Susana Vera

Тренерський штаб мадридського "Реала" визначився з футболістом, який зможе замінити у команді Тоні Крооса. Німецький ветеран вирішив завершити кар'єру влітку цього року.

Йозуа Кімміх може стати першим новачком "Реала", повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміх став пріоритетною метою "Реала" на літньому трансферному ринку. Іспанський клуб готує німецькій команді щедру пропозицію щодо переходу 29-річного футболіста.

Скільки "Реал" заплатить за Кімміха

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті повідомив президенту клубу Флорентіно Пересу, що необхідно терміново знайти заміну Тоні Кроосу. "Реал" швидко визначився з кандидатурою футболіста, який має схожі ігрові характеристики.

Йозуа Кімміх під час матчу ха "Баварію". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Кімміх ще декілька місяців тому оголосив про бажання змінити клуб. Фаворитом у боротьбі за гравця була "Барселона", але "Реал" перехопив ініціативу. "Королівський клуб" готовий заплатити за півзахисника близько 70 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Кімміх зіграв за "Баварію" 43 матчі у всіх турнірах. Він забив 2 голи та зробив 9 результативних передач. Альтернативною кандидатурою для "Реала" став Родрі з "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

Флік відмовився від роботи в "Челсі", щоб очолити "Барселону".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.