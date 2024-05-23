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Флік відмовився від роботи в Челсі, щоб очолити Барселону

23 травня 2024 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Флік відмовився від роботи в Челсі, щоб очолити Барселону
Тренер Ганс-Дітер Флік під час матчу. Фото: instagram.com/hansiflickpage/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво каталонської "Барселони" найближчим часом оголосить про відставку Хаві Ернандеса. Новим головним тренером команди стане Ганс-Дітер Флік.

Німецький наставник уже погодився на умови контракту із "Барселоною", повідомляє Mundo Deportivo.

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Ганс-Дітер Флік був головним кандидатом на заміну Хаві Ернандесу в "Барселоні", проте місяць тому президент клубу Жоан Лапорт передумав міняти тренера. Однак ситуація знову змінилася, і тепер німецький фахівець дуже близький до того, щоб очолити "синьо-гранатові".

Барселона
Футболісти "Барселони" святкують перемогу Фото: Reuters/Albert Gea

Умови контракту Фліка з "Барселоною"

Спортивний директор каталонського клубу Деку та координатор з футболу Боян Кркіч ведуть переговори з "Хансі" Фліком в Англії. Колишній тренер збірної Німеччини прилетів туди заради вечері із власником "Челсі", проте "Барселона" перехопила ініціативу у лондонського клубу.

Німецькому наставнику запропонують контракт на два роки з можливістю подальшого продовження угоди. Якщо сторони потиснуть один одному руки, офіційно про це оголосять на початку червня.

"Барселоні" залишилося зіграти лише один матч у Ла-Лізі цього сезону. Незалежно від результату протистояння із "Севільєю" (26 травня) Хаві Ернандеса відправлять у відставку. Саме Ганс-Дітер Флік є головним кандидатом на посаду головного тренера "Барселони".

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

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спорт
футбол
Барселона
Іспанська Ла Ліга
тренер
Ханс-Дітер Флік

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