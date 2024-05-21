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Барселона здивувала вибором нового тренера — хто очолить команду

21 травня 2024 11:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Барселона здивувала вибором нового тренера — хто очолить команду
Гравець "Барселони" Педрі святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво каталонської "Барселони" готується до переговорів із тренером, який може очолити команду влітку. У клубі не сумніваються у сприятливому результаті майбутньої угоди.

Хаві Ернандеса відправлять у відставку за два тижні, повідомляє Mundo Deportivo.

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У "Барселоні" незадоволені результатом цього сезону. Команда не зуміла захистити чемпіонський титул та вибула з інших турнірів на стадії чвертьфіналів. Розчарування ускладнюється спробами головного тренера Хаві Ернандеса зняти з себе провину за серію поразок команди.

Тьяго Мотта
Тьяго Мотта на чолі "Болоньї". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Хто може очолити "Барселону"

Ще на початку весни цього року головним кандидатом на посаду наставника "синьо-гранатових" був німецький фахівець Ганс-Дітер Флік. Але наразі ситуація змінилася. Новим наставником "Барселони" може стати один із її колишніх футболістів.

Це головний тренер італійської "Болоньї" Тьяго Мотта, який з 1999 по 2007 роки зіграв у складі "синьо-гранатових" 96 матчів та забив 6 голів. З 2019 року він працює в Італії. Два останні сезони 41-річний Мотта керує грою "Болоньї".

Ця команда стала одним із відкриттів Серії А. За тур до фінішу чемпіонату вона йде на третьому місці у турнірній таблиці. У "Барселоні" мають намір запропонувати спеціалісту вигідний контракт. Однак, якщо він відповість відмовою, каталонську команду очолить Рафаель Маркес.

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спорт
футбол
Барселона
Хаві Ернандес
тренер
Тьяго Мотта

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