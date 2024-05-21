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Барселона удивила выбором нового тренера — кто возглавит команду

21 мая 2024 11:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона удивила выбором нового тренера — кто возглавит команду
Игрок "Барселоны" Педри празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" готовится к переговорам с тренером, который может возглавить команду летом. В клубе не сомневаются в благоприятном исходе будущей сделки. 

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В "Барселоне" недовольны результатом нынешнего сезона. Команда не сумела защитить чемпионский титул и выбыла из других турниров на стадии четвертьфиналов. Разочарование усугубляется попытками главного тренера Хави Эрнандеса снять с себя вину за серию поражений команды. 

Тьяго Мотта
Тьяго Мотта во главе "Болоньи". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Кто может возглавить "Барселону" 

Еще в начале весны этого года главным кандидатом на пост наставника "сине-гранатовых" был немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. Но теперь ситуация изменилась. Новым наставником "Барселоны" может стать один из ее бывших футболистов. 

Это главный тренер итальянской "Болоньи" Тьяго Мотта, который с 1999 по 2007 годы сыграл в составе "сине-гранатовых" 96 матчей и забил 6 голов. С 2019 года он работает в Италии. Два последних сезона 41-летний Мотта руководит игрой "Болоньи". 

Эта команда стала одним из открытий Серии А. За тур до финиша чемпионата она идет на третьем месте в турнирной таблице. В "Барселоне" собираются предложить Мотте выгодный контракт. Однако если он ответит отказом, каталонскую команду возглавит Рафаэль Маркес. 

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спорт
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Барселона
Хави Эрнандес
тренер
Тьягу Мотта

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