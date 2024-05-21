Барселона удивила выбором нового тренера — кто возглавит команду

Игрок "Барселоны" Педри празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Руководство каталонской "Барселоны" готовится к переговорам с тренером, который может возглавить команду летом. В клубе не сомневаются в благоприятном исходе будущей сделки.

Хави Эрнандеса отправят в отставку через две недели, сообщает Mundo Deportivo.

Читайте также:

В "Барселоне" недовольны результатом нынешнего сезона. Команда не сумела защитить чемпионский титул и выбыла из других турниров на стадии четвертьфиналов. Разочарование усугубляется попытками главного тренера Хави Эрнандеса снять с себя вину за серию поражений команды.

Тьяго Мотта во главе "Болоньи". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Кто может возглавить "Барселону"

Еще в начале весны этого года главным кандидатом на пост наставника "сине-гранатовых" был немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. Но теперь ситуация изменилась. Новым наставником "Барселоны" может стать один из ее бывших футболистов.

Это главный тренер итальянской "Болоньи" Тьяго Мотта, который с 1999 по 2007 годы сыграл в составе "сине-гранатовых" 96 матчей и забил 6 голов. С 2019 года он работает в Италии. Два последних сезона 41-летний Мотта руководит игрой "Болоньи".

Эта команда стала одним из открытий Серии А. За тур до финиша чемпионата она идет на третьем месте в турнирной таблице. В "Барселоне" собираются предложить Мотте выгодный контракт. Однако если он ответит отказом, каталонскую команду возглавит Рафаэль Маркес.

Напомним, Лунин больше не сыграет в этом сезоне — Анчелотти принял решение.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Шовковский кардинально изменит состав "Динамо" — что известно.

Бензема возвращается в Европу — Карим уже выбрал клуб.

Холифилд объяснил, чем Усик его удивил в бою с Фьюри.

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.